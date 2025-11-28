“Mạnh tay” xử lý các trường hợp chống người thi hành công vụ

Những năm gần đây, tình trạng chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp, đặc biệt đối với lực lượng công an khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Đây là biểu hiện của việc coi thường pháp luật, trực tiếp đe dọa tính mạng, sức khỏe của người thực thi nhiệm vụ, gây bất ổn xã hội và để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Trước thực trạng này, yêu cầu đặt ra là phải xử lý nghiêm để răn đe, đồng thời xây dựng những quy định chặt chẽ hơn nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm.

Hành vi chống người thi hành công vụ có thể xảy ra ở nhiều lĩnh vực như đấu tranh phòng, chống tội phạm, thi hành án, kiểm lâm, quản lý thị trường và y tế và trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đa phần các đối tượng đều có thái độ chống đối, manh động và liều lĩnh. Nhiều đối tượng sẵn sàng dùng vũ lực, gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự và đòi hỏi phải có biện pháp xử lý mạnh mẽ hơn.

Một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2024 tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã cho thấy mức độ nguy hiểm của hành vi này. Khi Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc thi công kênh thoát nước tại Khu công nghiệp Sông Lô 2, mẹ của đối tượng Nguyễn Văn Lập liên tục chửi bới, thách thức và phá hoại tài sản doanh nghiệp. Chính quyền địa phương cùng Công an xã Đồng Thịnh có mặt để tuyên truyền, vận động và lập biên bản thì Nguyễn Văn Lập bất ngờ xuất hiện, mang theo hung khí và một vật nghi là súng bắn về phía lực lượng chức năng. Phát bắn khiến Thiếu tá Nghiêm Xuân Thành, Trưởng Công an xã Đồng Thịnh bị thương ở cánh tay. Gây án xong, Lập chạy về cố thủ tại nhà riêng.

Trước tính chất nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Sông Lô (cũ) triển khai lực lượng bao vây, truy bắt. Đến 18 giờ cùng ngày, đối tượng bị khống chế và bắt giữ, đồng thời cơ quan công an thu giữ một khẩu súng và nhiều tang vật khác. Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Dù các vụ việc luôn được xử lý nghiêm minh theo quy định nhưng tình trạng này vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Hằng năm vẫn xảy ra một số vụ việc, gây hậu quả nghiêm trọng. Điển hình, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra 2 vụ chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực giao thông, khiến 2 người bị thương.

Người dân cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật nhằm góp phần xây dựng cuộc sống văn minh, an toàn hơn.

Theo cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân khiến hành vi chống người thi hành công vụ vẫn xảy ra là do khung pháp lý hiện nay vẫn còn những điểm chưa đủ sức răn đe. Ở các vụ việc có tính chất ít nghiêm trọng hơn hoặc chưa gây hậu quả lớn, đối tượng thường chỉ bị xử phạt hành chính. Điều này khiến một số người coi thường pháp luật, dễ tái phạm hoặc có xu hướng manh động hơn.

Để ngăn ngừa hiệu quả các vụ việc này, bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm của lực lượng thực thi nhiệm vụ cần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở, giúp người dân hiểu và tuân thủ đúng quy định. Các cấp, ngành cần nghiên cứu, ban hành các văn bản pháp luật với chế tài mạnh hơn nhằm đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung. Cùng với đó, công tác điều tra và xử lý các vụ án chống người thi hành công vụ cũng cần được tiến hành quyết liệt, kịp thời, không để kéo dài nhằm bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều bị phát hiện và xử lý. Việc quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện côn đồ, hung hãn hoặc coi thường pháp luật cần được đặc biệt chú trọng để chủ động phòng ngừa nguy cơ gây rối trật tự xã hội.

Về phía Công an tỉnh, đơn vị thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử và kỹ năng sử dụng các loại phương tiện cho cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực các đề án, dự án nâng cao năng lực và tăng cường trang bị phương tiện trong lực lượng CAND...

Chống người thi hành công vụ không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là sự thách thức đối với kỷ cương và trật tự xã hội. Mỗi vụ việc được xử lý nghiêm minh sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào pháp luật và bảo vệ những người đang ngày đêm giữ gìn sự bình yên của cộng đồng. Đã đến lúc chính quyền các cấp và toàn xã hội cần chung tay đẩy lùi những hành vi coi thường pháp luật, hướng tới một môi trường sống an toàn và văn minh hơn.

Lê Minh