Tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy cho người dân

Tối 30/11, tại Quảng trường Kim Ngọc, xã Yên Lạc, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực Vĩnh Tường, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức buổi tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho người dân địa phương.

Tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy cho người dân

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an xã Yên Lạc tham gia buổi tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ các cơ quan, trường học cùng người dân trên địa bàn. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ đã giới thiệu các kiến thức cơ bản về nguy cơ cháy nổ trong sinh hoạt; các nguyên nhân thường gặp như chập điện, sử dụng thiết bị điện quá tải, bất cẩn trong nấu nướng; đồng thời hướng dẫn cách nhận biết, xử lý sự cố ngay từ thời điểm ban đầu.

Tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy cho người dân

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy

Điểm nhấn của hoạt động là phần trải nghiệm thực hành trực tiếp. Người dân được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay, thao tác mở chốt an toàn, hướng vòi vào gốc lửa và phun đảm bảo đúng quy trình. Ngoài ra, các cán bộ PCCC còn giới thiệu đến Nhân dân những trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khác như mặt nạ phòng độc, kìm cộng lực cắt phá vật cản khi cứu hộ...

Tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy cho người dân

Người dân được trải nghiệm các trang thiết bị chữa cháy, CNCH chuyên nghiệp

Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng cháy chữa cháy, trang bị kỹ năng cơ bản để người dân có thể tự bảo vệ mình và hạn chế thiệt hại khi xảy ra sự cố. Đây cũng là hoạt động thường xuyên của lực lượng nhằm xây dựng “văn hóa PCCC tại cơ sở”.

Tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy cho người dân

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thực hành kỹ năng chữa cháy

Thông qua tuyên truyền người dân càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc chủ động phòng ngừa và ứng phó với hỏa hoạn trong đời sống hàng ngày.

Kim Liên


