Hơn 27.000 trường hợp vi phạm TTATGT bị xử lý

Trong tháng 11, Công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Qua đó, các lực lượng trong Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 27.193 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền trên 58,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với tháng trước.
Lực lượng CSGT kiểm tra trọng tải xe.
Trong đó, lực lượng CSGT xử lý vi phạm chiếm tỷ lệ lớn với 26.947 trường hợp; tạm giữ 8.677 phương tiện; tước GPLX có thời hạn 460 trường hợp; trừ điểm 2.740 GPLX; tước phù hiệu 35 trường hợp.
Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện 3.193 trường hợp người dưới 16 tuổi điều khiển phương tiện; 38 trường hợp dương tính với ma túy; 4.348 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 987 trường hợp bị xử lý từ hình ảnh người dân và báo chí cung cấp; 33.682 trường hợp xe quá tải, quá khổ, vi phạm kích thước thành thùng xe.
Từ nay đến hết năm 2025, CSGT sẽ duy trì tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến, kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm theo đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Huy Thắng
