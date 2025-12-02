Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) giữ vai trò quan trọng trong việc huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT); xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh; tạo nền tảng vững chắc cho thế trận an ninh Nhân dân...

Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, lực lượng Công an, MTTQ và các tổ chức thành viên đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”... cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội, dân vận khéo. Song song với đó, nội dung và hình thức phát động phong trào tiếp tục được đổi mới, chú trọng công tác tuyên truyền; thường xuyên rà soát, đánh giá, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản về ANTT.

Lực lượng Công an phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đồng bào Mông, xã Thu Cúc tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Xã Cao Phong với hơn 4.500 hộ dân tại 31 khu dân cư là một trong những địa phương thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”. Lực lượng Công an xã, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm mới, với nhiều hình thức phong phú; đồng thời huy động sức dân tham gia xây dựng, duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững, tạo nền tảng thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Hằng năm, lực lượng Công an và MTTQ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư bảo đảm trang trọng, thiết thực, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Hoạt động ngày hội ngày càng có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, mang lại hiệu quả rõ nét, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

Đồng chí Hà Hải Long - Chủ tịch UBND xã Chí Đám cho biết: “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của mỗi công dân trong bảo vệ ANTQ. Đây cũng là cơ hội biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần khích lệ phong trào phát triển mạnh mẽ; đồng thời thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an và Nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nhờ tổ chức tốt Ngày hội, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã tiếp tục phát triển sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân”.

Để phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đạt hiệu quả bền vững, lực lượng Công an và MTTQ tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền, giúp người dân nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong giữ gìn ANTT. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức vận động quần chúng; gắn phong trào với đời sống thực tế của từng khu dân cư; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần duy trì, phát huy hiệu quả phong trào trong cộng đồng.

Lệ Oanh