Bàn giải pháp cưỡng chế thi hành án dân sự các vụ việc tồn đọng

Chiều 2/12, Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị họp bàn cưỡng chế THADS các vụ việc phối hợp huy động lực lượng bảo vệ. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Cục trưởng THADS tỉnh; Đại tá Tạ Đức Diễn – Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2025, cơ quan THADS tỉnh phải thi hành 26.813 việc với số tiền phải thu trên 6 nghìn tỷ đồng. Kết quả thi hành đều vượt các chỉ tiêu được giao; THADS tỉnh xếp thứ 12/34 tỉnh về kết quả thi hành về việc và đứng thứ 4/34 tỉnh về kết quả thi hành về tiền.

Lãnh đạo THADS tỉnh báo cáo nội dung các vụ việc THADS cần phối hợp bảo vệ.

Lãnh đạo Công an tỉnh thông tin về tình hình ANTT liên quan đến các vụ việc THADS.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, số lượng vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài vẫn còn nhiều, nhất là các vụ đã bán đấu giá thành nhưng chưa bàn giao được tài sản cho người trúng đấu giá; các vụ phải tổ chức cưỡng chế giao quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đã nhiều năm nhưng chưa thể thi hành.

Cơ quan THADS tỉnh cho biết, trong tổng số 52 vụ việc phải tổ chức cưỡng chế, có 8 vụ đề nghị Công an tỉnh phối hợp xây dựng phương án bảo vệ, gồm: vụ Bùi Thị Hợp (khu vực 12); vụ Trần Cao Sơn và Vũ Thị Hương (khu vực 11); vụ Bùi Văn Chung (khu 10); vụ Trần Văn Khương và Phạm Thị Hương (khu vực 9); vụ Phạm Thị Bình (khu vực 9); vụ Trần Thị Thọ (khu vực 12); vụ Trần Thị Dung và Trần Thị Liên (khu vực 8); vụ Diệp Ngọc Đại và Trương Thị Bảy (khu vực 8).

Lãnh đạo Công an tỉnh cho ý kiến về công tác phối hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện lãnh đạo THADS tỉnh thông tin về nội dung và quá trình tổ chức thi hành án các vụ việc; đánh giá thái độ của người phải thi hành án và quan điểm của chính quyền địa phương.

Trên cơ sở đó, hội nghị thảo luận, phân tích tình hình thực tế tại địa bàn, các yếu tố pháp lý liên quan và thống nhất phương án cưỡng chế như: Kế hoạch phối hợp, thời gian thực hiện, lực lượng huy động, nhiệm vụ của từng cơ quan và biện pháp phối hợp nhằm bảo đảm tính hợp pháp, an toàn, hiệu quả và giữ gìn an ninh trật tự trong suốt quá trình cưỡng chế.

Huy Thắng


