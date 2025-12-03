Tuần tra giao thông phát hiện 10 vụ chở hàng cấm, hàng giả

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh cho biết, trong tháng 11, qua công tác phối hợp và tuần tra kiểm soát, đơn vị đã phát hiện 10 vụ, với 10 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến hàng cấm, hàng giả, thực phẩm “bẩn”, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn, lực lượng CSGT phát hiện nhiều phương tiện vận tải chở hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Tang vật thu giữ gồm: Hơn 400 chiếc ô, 372 đôi tất, 300 bộ quần áo các loại, 1.212 đôi dép, 64 màn hình điện thoại, 24 chip điện thoại... và hơn 500 kg xương, nội tạng động vật.

Đáng chú ý, hồi 11h20 ngày 06/11/2025, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 19C-092.29 do tài xế Lại Việt Long, sinh năm 1991, trú tại khu 8, phường Nông Trang, điều khiển. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe chở nhiều mặt hàng quần áo, bít tất (khoảng hơn 100 bộ). Tài xế Long không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; ngoài ra, một số mặt hàng bít tất có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu Nike. Tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng 22 triệu đồng. Vụ việc đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 3 xử lý, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ để xử lý theo quy định.

Cân kiểm tra phương tiện có dấu hiệu quá tải.

Từ nay đến cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao phục vụ Tết Nguyên đán, cùng với nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT tiếp tục phối hợp với các lực lượng, tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Huy Thắng