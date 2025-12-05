Bản lĩnh vững vàng trên mặt trận đấu tranh với tội phạm kinh tế

Mặc dù không nguy hiểm, manh động như tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm về kinh tế lại có những mánh khóe xảo quyệt và khả năng che giấu hành vi bằng tri thức, vị thế xã hội hay các mối quan hệ phức tạp. Song, với nghiệp vụ sắc bén, sự khôn khéo và bản lĩnh chính trị vững vàng, lực lượng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đang chuyển mình mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, thương mại, dịch vụ, đặc biệt sau quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính, tiềm lực phát triển của địa phương ngày càng tăng. Tuy nhiên, song hành với sự phát triển đó là sự gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế. Nhiều đối tượng lợi dụng kẽ hở pháp luật, tổ chức hành vi phạm tội chặt chẽ, phức tạp; khi bị phát hiện lại tìm mọi cách tác động, gây sức ép hoặc “bắn những viên đạn bọc đường” nhằm mua chuộc cán bộ điều tra. Đây là phép thử khắc nghiệt với bản lĩnh, trí tuệ và phẩm chất đạo đức của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân.

Các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, phòng ngừa vi phạm pháp luật lĩnh vực kinh tế

Nhận thức rõ tính chất đặc biệt gian nan của trận tuyến này, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát kinh tế vững mạnh toàn diện, chú trọng giáo dục chính trị, rèn luyện phẩm chất, nâng cao nghiệp vụ. Từ đó, lực lượng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu kịp thời với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của tỉnh xây dựng các kế hoạch và biện pháp đấu tranh hiệu quả; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để phòng ngừa, chấn chỉnh sai phạm trong quản lý kinh tế, nhất là những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ như đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, hàng giả - hàng nhái...

Mỗi vụ án kinh tế là một cuộc đấu trí căng thẳng, đòi hỏi sự kiên trì, sắc sảo và tinh thần trách nhiệm cao độ. Nhưng bằng ý chí “vững vàng trước mọi cám dỗ”, các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã liên tục lập nhiều thành tích nổi bật. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng đã khởi tố 341 vụ với 657 bị can về các tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường; tỷ lệ thu hồi tài sản đạt trên 70% - con số thể hiện rõ hiệu quả thực chất của công tác điều tra.

Đáng chú ý là chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hoá đơn và sử dụng con dấu giả quy mô đặc biệt lớn. Lực lượng đã điều tra, khởi tố 5 đối tượng cầm đầu, bước đầu xác định doanh số mua bán hoá đơn lên tới 40.400 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế hơn 4.000 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 2.000 tỷ đồng. Quá trình mở rộng chuyên án, Cảnh sát kinh tế tiếp tục khởi tố hơn 100 bị can, làm rõ tổng doanh số mua bán hoá đơn lên đến 63.000 tỷ đồng, thiệt hại thuế trên 5.700 tỷ đồng. Đây là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Song song với đó, lực lượng cũng triệt phá thành công vụ sản xuất hàng giả quy mô đặc biệt lớn tại Công ty TNHH Famimoto Việt Nam (phường Nông Trang). Tang vật thu giữ gồm hơn 71 nghìn lít dầu ăn, 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh, gần 84 tấn phụ gia, hơn 1,5 triệu vỏ bao bì và nhiều thiết bị liên quan cho thấy mức độ tinh vi và quy mô khổng lồ của hoạt động sản xuất hàng giả.

Những chiến công nêu trên không chỉ là minh chứng cho năng lực nghiệp vụ mà còn khẳng định bản lĩnh kiên định, sự dũng cảm trước mọi tác động tiêu cực của lực lượng Cảnh sát kinh tế - những người luôn âm thầm đối mặt với áp lực vô hình nhưng đầy thử thách.

Trong bối cảnh hiện nay, loại tội phạm này còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục bám sát kế hoạch, chủ động nắm tình hình địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ cơ bản để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo, chính quyền địa phương công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Tăng cường nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tham mưu kịp thời cho cấp uỷ và chính quyền trong công tác phòng ngừa, đấu tranh.

Đồng thời, đơn vị còn phối hợp với các ngành Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường để xử lý nghiêm tội phạm gian lận thương mại, sản xuất - buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế trọng điểm nhằm tăng tính răn đe và củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển, minh bạch và bền vững.

Lê Minh