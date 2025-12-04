Sư đoàn 304 đẩy mạnh giáo dục truyền thống qua buổi chiếu phim Mưa đỏ

Nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tối ngày 3/12, Sư đoàn 304 (Quân khu 2) đóng quân trên địa bàn xã Bình Nguyên đã phối hợp với Viettel Bình Xuyên, Chi nhánh Phú Thọ tổ chức buổi chiếu bộ phim điện ảnh Mưa đỏ cho cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304 theo dõi phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền

Mưa đỏ là tác phẩm điện ảnh tái hiện những ngày tháng khốc liệt của 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bộ phim khắc họa hình ảnh các chiến sĩ trẻ - nhiều người vừa rời ghế nhà trường - kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những thước phim chân thực và giàu cảm xúc không chỉ phản ánh sự tàn khốc của chiến tranh mà còn tôn vinh tình đồng đội, lòng quả cảm, ý chí kiên cường của thế hệ cha anh.

Tại buổi chiếu, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304 bày tỏ sự xúc động trước những mất mát, hy sinh của những người lính chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị. Nhiều chiến sĩ trẻ chia sẻ rằng Mưa đỏ giúp họ hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, hòa bình, thêm trân trọng truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, từ đó tự nhủ phải nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Các chiến sĩ trẻ xúc động khi xem những thước phim tái hiện cuộc chiến khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị

Hoạt động chiếu phim là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống vẻ vang của quân đội và dân tộc; đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây cũng là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 * 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 * 22/12/2025) của Sư đoàn 304.

Kim Liên