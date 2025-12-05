Phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định giữ vững an ninh trật tự (ANTT) là nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, xã Khả Cửu đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn và đạt hiệu quả rõ rệt.

Khả Cửu là xã miền núi đặc biệt khó khăn được hợp nhất từ 3 xã Đông Cửu, Thượng Cửu, Khả Cửu của huyện Thanh Sơn cũ, dân số hơn 13.262 người. Trên 94% dân số của xã là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Mường; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn trên 37%.

Tập thể Nhân dân và cán bộ xã Khả Cửu đã được Công an tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân BVANTQ giai đoạn 2022-2025.

Đồng chí Bùi Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp được thành lập, UBND xã đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chức năng, tập trung ổn định tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ luôn giữ vai trò quan trọng trong việc huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia giữ gìn ANTT; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh; tạo nền tảng vững chắc cho thế trận an ninh Nhân dân... Vì vậy, tháng 11 qua, tập thể Nhân dân và cán bộ xã Khả Cửu đã được Công an tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân BVANTQ giai đoạn 2022-2025.

Xã xác định công tác tuyên truyền là biện pháp quan trọng trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân BVANTQ, với phương châm đưa pháp luật vào cuộc sống, tới khu dân cư và người dân. UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới người dân bằng nhiều hình thức: thông qua các hội nghị tập huấn, giao ban, hệ thống loa truyền thanh, sinh hoạt chi bộ.

Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Khả Cửu đã quan tâm chỉ đạo xây dựng, nhân rộng, duy trì tốt hoạt động 6 mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân BVANTQ, gồm các mô hình: “Camera an ninh”, “Vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”, “Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em”, “Nói không với ma túy”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Ánh sáng đèn điện nông thôn”, góp phần đảm bảo ANTT địa phương. Từ khi các mô hình được xây dựng và đi vào hoạt động đến nay, nhìn chung đã phát huy được hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.

Đảng ủy, UBND xã cũng đã chỉ đạo lực lượng Công an chủ động phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể về đảm bảo ANTT trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua các mô hình đã xây dựng, tổ chức được 68 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với 10.350 lượt người tham dự; triển khai 32 văn bản tuyên truyền liên quan đến công tác đảm bảo ANTT. Lực lượng Công an và MTTQ tại khu dân cư làm tốt công tác động viên, tái hòa nhập cộng đồng cho 7 người được tha tù năm 2023, ổn định phát triển kinh tế tại gia đình.

Từ khi thành lập, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng sự phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, sự ủng hộ của Nhân dân, Công an xã Khả Cửu đã chủ động khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức; tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả bước đầu các mặt công tác, kiểm soát tình hình cơ sở, đảm bảo sự liên thông trong công việc.

Đồng chí Trung tá Đinh Khánh Duy - Trưởng Công an xã cho biết: “Cùng với hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7, Công an xã đã nhanh chóng ổn định các mặt công tác, triển khai đồng bộ các biện pháp để nắm và rà soát, đánh giá tình hình ANTT trên địa bàn. Trong đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo ANTT cũng như xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ”.

Lực lượng công an, quân sự xã Khả Cửu tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT tại địa bàn.

Điểm nổi bật trong phong trào Toàn dân BVANTQ là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thường xuyên và sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; lồng ghép chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phong trào Toàn dân BVANTQ đã và đang thực sự đi vào thực tiễn, góp phần tích cực trong việc thu hút cả hệ thống chính trị, các đoàn thể và đông đảo Nhân dân xã Khả Cửu tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, giữ vững địa bàn.

Đinh Tú