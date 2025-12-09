Phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh vào cuối tháng 11 vừa qua, HĐND tỉnh đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 53/2025/NQ -HĐND “Quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Nghị quyết được ban hành đã đáp ứng mong mỏi và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - những cánh tay nối dài của công an chính quy để giữ vững bình yên cho mỗi ngôi nhà, thôn xóm.

Ghi nhận vai trò, đóng góp của lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở, Thượng tá Đinh Thị Thu Thủy - Trưởng Công an phường Tân Hòa cho biết: Toàn phường Tân Hòa hiện có 78 thành viên tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, hoạt động tại 26 tổ, xóm trên địa bàn phường. Lực lượng ANTT cơ sở là “cánh tay nối dài” của Công an phường. Tích cực góp phần phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và mâu thuẫn nảy sinh trong cộng đồng dân cư.

Sau hơn một năm hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa lực lượng Công an chính quy với Nhân dân, góp phần mang lại những chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Công an phường Tân Hòa phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nắm bắt tình hình ANTT trên địa bàn phường

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là một trong những lực lượng có vai trò quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở. Đây là lực lượng được kiện toàn từ lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng thành một lực lượng hoặc được tuyển chọn theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trước khi sáp nhập, HĐND 3 tỉnh (Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc) đã ban hành các nghị quyết quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tuy nhiên, mức hỗ trợ của các tỉnh là khác nhau, do đó, sau khi sáp nhập, HĐND tỉnh đã khẩn trương xem xét, nghiên cứu, ban hành Nghị quyết của tỉnh Phú Thọ mới để đảm bảo sự thống nhất thực hiện trên toàn địa bàn tỉnh. Đây là yêu cầu khách quan, phù hợp với điều kiện thực tiễn sau sáp nhập, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo công bằng xã hội và góp phần thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cụ thể, Nghị quyết số 53 “Quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” mới quy định mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đối với Tổ trưởng là 2,2 triệu đồng/người/tháng; Tổ phó 2 triệu đồng/người/tháng; Tổ viên là 1,8 triệu đồng/người/tháng. Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, BHYT cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đồng thời, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết được hưởng mức tiền bồi dưỡng 50.000 đồng/người/ngày; khi thực hiện nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau được hưởng mức tiền bồi dưỡng 50.000 đồng/người; tối đa không quá 500.000 đồng/người/tháng.

Khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được hưởng mức bồi dưỡng 30.000 đồng/người/ngày; tối đa không quá 150.000 đồng/người/tháng. Khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách trong trường hợp không đi, về hằng ngày thì được cơ quan điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng/người/ngày.

Cán bộ Tổ bảo vệ an ninh trật tự Tiểu khu Đoàn Kết, xã Đà Bắc hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đã quy định mức hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Trong đó mức hỗ trợ cao nhất là suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được hưởng 140,4 triệu đồng...Tất cả các mức hỗ trợ trong Nghị quyết đều bằng hoặc cao hơn so với Nghị quyết của 3 tỉnh trước sáp nhập; trong đó có một số nội dung hỗ trợ trước đây có tỉnh không áp dụng...

Nghị quyết số 53 “Quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” mới được ban hành đã thống nhất chính sách chi tiêu, hỗ trợ, bồi dưỡng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Xóa bỏ sự chênh lệch, so sánh giữa các khu vực, tạo sự nhất quán trong chính sách của tỉnh.

Đặc biệt là góp phần động viên, khích lệ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tích cực bám nắt tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tội phạm. Góp phần đắc lực cùng lực lượng công an chính quy bảo đảm ANTT trong tình hình mới, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Dương Liễu