Cảnh báo tội phạm buôn bán hàng cấm

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, tình trạng buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu gia tăng, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Vào 16h40’ ngày 13/8, tại số nhà 36 và 38, ngõ 12 đường Lê Lợi, tổ 9, phường Hoà Bình, Công an phường Hoà Bình chủ trì, phối hợp Phòng PC01 - Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi buôn bán thuốc lá điện tử (loại hàng hóa hiện bị cấm kinh doanh theo Nghị quyết số 173/2024/QH15, ngày 30/11/2024 của Quốc hội). Hai đối tượng bị bắt quả tang gồm: Đỗ Công Hùng, sinh năm 1995, trú tại số nhà 38, tổ 9 (phường Phương Lâm cũ), phường Hoà Bình và Lương Ngọc Anh, sinh năm 1997, trú tại tổ 1, phường Tân Hoà.

Tang vật thu giữ 693 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử, 124 máy hút thuốc lá các loại, 48 tuýp hít mũi, 466 hộp sản phẩm linh kiện thay thế máy các loại, dầu phụ kiện, lõi pod phụ kiện... Tổng trị giá hàng hoá khoảng 250 triệu đồng, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở Công an phường Hoà Bình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Công Hùng và Lương Ngọc Anh về hành vi buôn bán hàng cấm (thuốc lá điện tử) theo quy định tại Điều 190 Bộ luật hình sự. Hiện, vụ án được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai đối tượng Đỗ Công Hùng và Lương Ngọc Anh cùng toàn bộ tang vật trong vụ buôn bán thuốc lá điện tử tại phường Hòa Bình

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tỉnh liên tiếp phát hiện và triệt phá nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ và mua bán hàng cấm. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã khởi tố 38 vụ/40 bị can liên quan đến tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” và 22 vụ/42 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”

Các loại hàng cấm được phát hiện chủ yếu gồm pháo nổ, thuốc lá lậu, động vật hoang dã và nhiều thiết bị điện tử không rõ nguồn gốc. Đáng chú ý, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, sử dụng xe tải nhỏ, hoặc thuê người vận chuyển theo từng chặng để tránh bị kiểm tra. Nhiều vụ việc cho thấy các đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội để giao dịch, trao đổi thông tin, chào bán hàng hóa, khiến việc phát hiện và xử lý gặp nhiều khó khăn.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình trạng buôn bán hàng cấm không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân “không tiếp tay cho tội phạm”, chỉ mua hàng có nguồn gốc rõ ràng và chủ động hợp tác với lực lượng chức năng khi cần thiết.

Công an xã Đại Đồng tuyên truyền việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.cho học sinh Trường TH&THCS Tân Mỹ

Đại tá Trương Quang Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Các đường dây buôn bán hàng cấm hiện nay tổ chức khá chuyên nghiệp, có sự phân công rõ ràng từ khâu vận chuyển, tập kết đến tiêu thụ. Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường trinh sát, đồng thời phối hợp với lực lượng hải quan và quản lý thị trường để phát hiện sớm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ mở các đợt cao điểm kiểm tra tại những tuyến giao thông trọng yếu và khu vực giáp ranh. Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, siết chặt quản lý, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng cấm nhằm bảo đảm ổn định xã hội và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Đồng thời, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận diện hành vi vi phạm và chủ động tố giác khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Đinh Thắng