Sức lan tỏa từ những lá đơn tình nguyện

Năm 2026 là năm đầu tiên công tác tuyển quân được thực hiện theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Phú Thọ, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) các cấp trong tỉnh đã chủ động, chặt chẽ ngay từ khâu sơ tuyển, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Đất Tổ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (BVTQ).

Chủ động, chặt chẽ từ khâu sơ tuyển

Ngay từ những tháng cuối năm 2025, công tác chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2026 đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng NVQS từ tỉnh đến cơ sở tại các địa phương trên địa bàn tỉnh được triển khai một cách rốt ráo, khoa học. Tỉnh dự kiến được giao khoảng 8.770 chỉ tiêu, trong đó 8.025 chỉ tiêu NVQS và 745 chỉ tiêu tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND). Để đạt được mục tiêu này, các địa phương đã thực hiện quy trình tuyển quân một cách nghiêm túc, công khai, dân chủ và đúng luật.

Thanh niên xã Lâm Thao hăng hái tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS được Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, phường và các tổ chức đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên đẩy mạnh, len lỏi vào từng thôn, xóm, khu dân cư, giúp thanh niên và gia đình nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Hội đồng NVQS các xã, phường đã tiến hành rà soát, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi, bảo đảm không bỏ sót, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên tham gia sơ tuyển, khám tuyển.

Tại phường Việt Trì, công tác khám tuyển NVQS năm 2026 trở nên rộn ràng hơn thường lệ với sự tham gia của hơn 600 thanh niên. Trong buổi khám, thanh niên được kiểm tra các tiêu chuẩn về độ tuổi, hộ khẩu, trình độ văn hóa và các chỉ số sức khỏe cơ bản như: Chiều cao, cân nặng, huyết áp, thị lực. Quy trình được tổ chức chặt chẽ, từ khâu tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sức khỏe ban đầu, đến khám chuyên sâu bởi đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng thanh niên qua sơ tuyển, khám tuyển được đảm bảo, là tiền đề quan trọng để hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Tương tự, tại xã Vĩnh Thành, Hội đồng NVQS xã đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS và CAND cho 468 thanh niên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã và Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã. Phương châm “chắc người” được đặt lên hàng đầu, đảm bảo mỗi thanh niên được lựa chọn đều đủ tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe và trình độ.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của mùa tuyển quân năm 2026 tại Phú Thọ là sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần xung kích, trách nhiệm của thế hệ trẻ Đất Tổ trong thời bình. Nhiều thanh niên, dù có cơ hội phát triển sự nghiệp cá nhân, vẫn quyết định gác lại ước mơ riêng, tình nguyện cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Đến thời điểm này, đã có gần 20 lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ của ĐVTN xã Chí Đám gửi lên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã

Tại xã Vĩnh Thành, 2 thanh niên Nguyễn Hoàng Huy và Dương Hùng Nam, ngay từ đầu tháng 9/2025 đã chủ động viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND. Hành động này đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trong xã. Còn tại phường Việt Trì, trong số hơn 600 thanh niên đến khám tuyển, nhiều người đã viết đơn tình nguyện, với điểm tựa vững chắc là sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình.

Những lá đơn tình nguyện này không chỉ là nguyện vọng cá nhân mà còn thể hiện sự giáo dục sâu sắc từ gia đình, nhà trường và xã hội về truyền thống yêu nước, về trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tuyển quân năm 2026 của tỉnh Phú Thọ đã và đang được triển khai một cách đồng bộ, khoa học và hiệu quả. Từ sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ trong quy trình khám tuyển đến việc phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích của tuổi trẻ qua những lá đơn tình nguyện, tỉnh Phú Thọ đang nỗ lực hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sức trẻ Đất Tổ đang hòa mình vào dòng chảy chung của cả nước, sẵn sàng lên đường, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc.

