Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu du lịch ở Cần Thơ

Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan trong nhóm dàn cảnh chen lấn để cướp giật tài sản.

Công an Cần Thơ lấy lời khai đối tượng liên quan vụ án.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ du khách đang đứng tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (xã An Ninh, Cần Thơ) bất ngờ bị một nhóm người vây quanh, tạo cảnh chen lấn đông người. Lợi dụng thời điểm nạn nhân bị cuốn vào giữa đám đông, một đối tượng đã nhanh tay giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân, toàn bộ hành vi diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài giây.

Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Quá trình truy xét, Công an xã An Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan vụ việc.

Đối tượng liên quan vụ cướp giật tại cơ quan công an.

Qua xác minh ban đầu, nhóm tội phạm trên sinh sống tại tỉnh An Giang, câu kết với hàng chục đối tượng chuyên thuê xe lưu động đi thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tại các nơi vui chơi công cộng, tụ điểm đông người và các lễ hội tại nhiều địa phương phía nam.

Hiện, Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại trong nhóm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo nhandan.vn