“Nước vui”, “thuốc lắc”: Các loại ma túy phổ biến nguy hiểm ra sao?

Cơ quan công an cảnh báo: Sự lan rộng của các loại ma túy tổng hợp như “nước vui”, thuốc lắc và những nguy cơ khó lường.

Vụ án ma tuý với số lượng và chủng loại đáng lo ngại

Chiều 11/3, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới Campuchia về tiêu thụ tại nhiều tỉnh phía Nam.

Nhóm đối tượng ma tuý vừa bị bắt và một phần tang vật.

Trong vụ án này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 17kg ma túy các loại, gần 1.000 viên thuốc lắc và 60 gói “nước vui” – những loại ma túy tổng hợp đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các tụ điểm vui chơi.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng nhận ma túy từ khu vực biên giới Tây Ninh, sau đó đưa về các địa bàn giáp TP Hồ Chí Minh để cất giấu, phân chia và chuyển cho các đầu mối tiêu thụ. Từ vụ án này, cơ quan chức năng cảnh báo về sự phổ biến của các loại ma túy tổng hợp mới, đặc biệt là “nước vui” và “thuốc lắc”, vốn đã len lỏi phổ biến vào môi trường giải trí của giới trẻ.

"Nước vui" – loại ma túy rất dễ ngụy trang

Trong số tang vật bị thu giữ, “nước vui” được cơ quan chức năng đặc biệt cảnh báo vì đây là loại ma túy tổng hợp mới đang xuất hiện ngày càng nhiều.

“Nước vui” thường được đóng gói dạng bột nhỏ, bao bì bắt mắt với các tên gọi như Hemmes, Ferrary. Loại bột này dễ hòa tan vào nước hoặc nước ngọt để uống. Theo cơ quan công an, loại ma túy này có thể được pha trực tiếp vào đồ uống tại các bữa tiệc, quán bar hoặc quán nước. Nếu người uống không biết trước, rất khó phân biệt vì nó gần như không có dấu hiệu đặc trưng.

Đại úy Trần Công Bằng, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: "Nước vui bản chất là hỗn hợp của nhiều loại ma túy tổng hợp. Mà tất cả ma túy đều là chất độc".

Theo vị cán bộ này, loại ma túy này có thể chứa các chất như MDMA, Ketamine hoặc Diazepam – những chất gây ảo giác mạnh và làm suy giảm nhận thức.

Nguy cơ tử vong ngay khi sử dụng

Theo các chuyên gia và cơ quan chức năng, tác hại của “nước vui” có thể xảy ra rất nhanh sau khi sử dụng. Ở giai đoạn cấp tính, tùy cơ địa người dùng có thể gặp các triệu chứng như suy hô hấp, rối loạn huyết áp, khó thở, buồn nôn hoặc kiệt sức.

“Nếu nặng hơn, đặc biệt với người có cơ địa yếu, có thể dẫn đến tử vong”, Đại úy Trần Công Bằng cho biết.

Một số loại ma tuý “Nước vui” do cơ quan công an TP Hồ Chí Minh từng thu giữ.

Về lâu dài, loại ma túy này có thể gây nghiện và tạo sự lệ thuộc mạnh. Người sử dụng dần mất khả năng kiểm soát hành vi và dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng. Một nguy cơ khác là “nước vui” có thể len lỏi vào trường học hoặc các khu vui chơi của giới trẻ do hình thức đóng gói giống thực phẩm hoặc đồ uống.

"Thuốc lắc" – ma túy phổ biến bậc nhất trên thị trường

Ngoài “nước vui”, tang vật thu giữ trong vụ án còn có gần 1.000 viên “thuốc lắc”. “Thuốc lắc” là một loại ma tuý tổng hợp phổ biến bậc nhất hiện nay, thường đươc làm dưới dạng viên nén như các loại thuốc tây y, còn được gọi là MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine), là loại ma túy tổng hợp thường xuất hiện ở các quán bar và vũ trường.

Loại chất này kích thích mạnh hệ thần kinh trung ương, khiến người sử dụng cảm thấy hưng phấn, tăng năng lượng và mất kiểm soát hành vi. Theo các chuyên gia y tế, trong ngắn hạn, thuốc lắc có thể gây tăng nhịp tim, huyết áp cao, mất nước, ảo giác và hành vi nguy hiểm. Khi kết hợp với rượu bia hoặc sử dụng liều cao, người dùng có thể rơi vào tình trạng kiệt sức, co giật, thậm chí đột tử.

Về lâu dài, việc sử dụng MDMA phá hủy các tế bào thần kinh trong não, gây trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ và suy giảm trí nhớ. Các nghiên cứu cũng cho thấy chất này làm cạn kiệt serotonin – chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm xúc – khiến người dùng dễ rơi vào trạng thái lệ thuộc và tổn thương não bộ lâu dài.

“Nước vui” và “thuốc lắc” là những loại ma tuý tổng hợp được phát hiện nhiều nhất trong các vụ án ma tuý.

Cảnh báo từ vụ án

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, sự xuất hiện phổ biến của các loại ma túy tổng hợp như “nước vui”, “thuốc lắc” hay ketamine cho thấy xu hướng biến đổi ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy.

Các loại ma túy này thường được ngụy trang, dễ sử dụng và nhắm vào giới trẻ trong các cuộc vui, tiệc tùng. Việc triệt phá đường dây với số lượng ma túy lớn vừa qua cho thấy quy mô hoạt động ngày càng phức tạp của loại tội phạm này.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần cảnh giác với các loại đồ uống lạ trong các bữa tiệc hoặc quán bar, bởi chỉ một lần sử dụng cũng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.

Nguồn vtv