100% cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh hoàn thành việc bỏ phiếu

Cùng với cử tri cả nước, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm và niềm tin.

Nghi thức chào cờ nghiêm trang mở đầu lễ khai mạc bầu cử tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Tại điểm bỏ phiếu cơ quan Bộ CHQS tỉnh, dự và chỉ đạo bầu cử có Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Thượng tá Lương Hoàng Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử trước giờ bỏ phiếu.

Cơ quan Bộ CHQS tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 1, khu vực bỏ phiếu số 33, phường Vân Phú, với 255 cử tri là cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan tham gia bầu cử. Ngay từ sáng sớm, các cử tri đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu trong không khí phấn khởi, trang nghiêm.

Công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được thực hiện chu đáo, trang trọng, chặt chẽ, đúng nghi lễ theo quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Trước khi bỏ phiếu, các cử tri tập trung nghiên cứu kỹ danh sách và tiểu sử của các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Thượng tá Lương Hoàng Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 15/3, 100% cử tri là cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành việc bỏ phiếu theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn và đúng luật.

Cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ CHQS tỉnh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Với tinh thần trách nhiệm và niềm tin của người lính, mỗi lá phiếu của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, chung sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển, giữ vững độc lập, chủ quyền và sự bình yên của Tổ quốc.

Trọng Lộc - Văn Hanh