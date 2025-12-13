Phú Thọ xếp thứ hai toàn quốc về ứng dụng AI trong dạy học

Chiều 13/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố và trao giải cuộc thi “Sản phẩm tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục” năm 2025. Vượt qua hơn 7.700 sản phẩm đến từ 34 tỉnh, thành phố, đoàn Phú Thọ xuất sắc xếp thứ hai toàn quốc, chỉ sau TP Hồ Chí Minh, với 1 giải Nhất và 1 giải Nhì.

Trong số 5 giải Nhất được trao trên phạm vi cả nước, sản phẩm “Giải pháp ứng dụng AI trong dạy - học môn Toán lớp 2 qua ứng dụng Toán 2 - Vui học mỗi ngày” của thầy Nguyễn Huy Tuấn (Trường Tiểu học Đồng Tiến thuộc xã Đạo Trù) được Hội đồng giám khảo đánh giá cao nhờ khả năng cá nhân hóa lộ trình học tập, tăng tính tương tác và hỗ trợ học sinh tiếp cận kiến thức hiệu quả hơn.

Thầy Nguyễn Huy Tuấn (thứ hai từ trái sang) - một trong 5 giáo viên toàn quốc đạt Giải Nhất tại sự kiện chiều 13/12

Thầy Vũ Văn Nam (Trường Tiểu học Tử Du, xã Lập Thạch) giành giải Nhì với sản phẩm “Mô hình AI tối ưu công tác chủ nhiệm và xây dựng học liệu số”, góp phần giảm tải công việc hành chính, hỗ trợ giáo viên nâng cao hiệu quả quản lý lớp học và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các sản phẩm của giáo viên Phú Thọ có tính ứng dụng cao, bám sát yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều giải pháp đã được triển khai trực tiếp trong thực tiễn giảng dạy.

Thầy Vũ Văn Nam (thứ hai từ trái sang) Nguyễn Huy Tuấn (đứng giữa)

Ngày hội “Nhà giáo sáng tạo với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo” năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, là sân chơi nhằm tôn vinh các sáng kiến tiêu biểu, thúc đẩy ứng dụng AI trong giáo dục. Vòng Chung kết cấp Quốc gia diễn ra trong hai ngày 12 - 13/12/2025 tại TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đã chủ động phát động cuộc thi tại địa phương; toàn tỉnh có 428 sản phẩm tham gia, thuộc nhóm địa phương có số lượng sản phẩm dự thi cao trên toàn quốc.

Kết quả đạt được tiếp tục khẳng định sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo Phú Thọ trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Đoàn Phú Thọ khẳng định vị thế Á quân toàn quốc, cho thấy sức sáng tạo không giới hạn của đội ngũ giáo viên trong kỷ nguyên số

Hương Giang - Văn Mừng