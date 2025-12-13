Innovation Tương Lai Việt Nam chăm lo thiết thực cho người lao động

Với mục tiêu đồng hành và chăm lo cho người lao động (NLĐ) từ những điều nhỏ nhất, Công đoàn Công ty Innovation Tương Lai Việt Nam (Lô CN-01, Khu công nghiệp Phú Hà, phường Phú Thọ) luôn phát huy vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và NLĐ. Từ các chế độ, chương trình phúc lợi, hỗ trợ đời sống đến những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, Công đoàn luôn sát cánh cùng đoàn viên, góp phần tạo động lực để NLĐ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Đại hội Thể thao lần nhứ Nhất năm 2025 tại Công ty TNHH Innovation Tương Lai Việt Nam.

Những ngày này, không khí tại Công ty TNHH Innovation Tương Lai Việt Nam trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi Đại hội Thể thao lần thứ Nhất đang diễn ra, thu hút hàng trăm cán bộ, công nhân viên tham gia. Đại hội gồm nhiều nội dung thi đấu hấp dẫn như: Bóng đá nam 7 người, bóng chuyền hơi nam – nữ, kéo co, cầu lông đôi nam – nữ và nhảy bao bố.

Ở mỗi nội dung, tinh thần thể thao đều được thổi bùng mạnh mẽ: Sân bóng đá với những trận cầu “nảy lửa”, rộn vang tiếng hò reo cổ vũ; các trận bóng chuyền hơi và cầu lông diễn ra trong không khí hào hứng, quyết liệt; những cuộc thi kéo co và nhảy bao bố luôn ngập tràn tiếng cười. Không chỉ tạo sân chơi vui tươi và gắn kết, Đại hội còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và bồi đắp tinh thần đoàn kết trong toàn thể cán bộ, công nhân viên, hướng tới xây dựng một tập thể Innovation năng động và phát triển bền vững.

Là thành viên của Tập đoàn Innovation (Hồng Kông – Trung Quốc), Công ty TNHH Innovation Tương Lai Việt Nam được thành lập từ tháng 7/2020, chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất các thiết bị điện tử, đặc biệt là tai nghe không dây Bluetooth và linh kiện điện tử cao cấp. Hiện nay, công ty có 5.361 công nhân lao động (CNLĐ), trong đó 5.341 người là đoàn viên công đoàn.

Với đặc thù sản xuất công nghiệp hiện đại, doanh nghiệp luôn chú trọng thực hiện nghiêm túc chế độ tiền lương, không để xảy ra tình trạng nợ hoặc chậm lương, bảo đảm quyền lợi chính đáng của NLĐ. Thu nhập bình quân đạt khoảng 10 triệu đồng/người/tháng, tạo nền tảng để NLĐ yên tâm gắn bó, đồng thời giúp Công đoàn thuận lợi hơn trong việc triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, Công đoàn luôn chủ động làm cầu nối giữa đoàn viên với lãnh đạo doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn cùng những quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của CNLĐ. Qua đó, giúp NLĐ nâng cao hiểu biết pháp luật, nắm rõ trách nhiệm của mình trong quá trình làm việc, đồng thời tạo sự đồng thuận, chủ động và ý thức kỷ luật trong toàn thể công ty.

Công đoàn Công ty TNHH Innovation Tương Lai Việt Nam trao quà hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Hương có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, Công đoàn luôn chủ động giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật tại doanh nghiệp và tham gia cùng lãnh đạo sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động, đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình sản xuất, đồng thời phản ánh nguyện vọng chính đáng của người lao động. Các hoạt động thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đoàn viên luôn được triển khai kịp thời, thiết thực và hiệu quả. Công đoàn còn tổ chức đều đặn các chương trình phúc lợi như “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” do Công đoàn cấp trên phát động, tạo thêm nguồn động lực và niềm vui cho cán bộ, công nhân viên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn đã thực hiện thăm hỏi định kỳ cho hàng nghìn lượt đoàn viên trong các dịp ốm đau, hiếu, hỷ, với tổng số tiền trên 6,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phong trào ủng hộ đoàn viên gặp khó khăn cũng được phát động và nhận được sự ủng hộ lớn, điển hình như: Hỗ trợ đoàn viên Đào Thị Sao 70 triệu đồng, đoàn viên Mai Văn Thêm trên 78 triệu đồng, đoàn viên Nguyễn Thị Hương trên 100 triệu đồng... Những hoạt động này thể hiện rõ sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần đoàn kết trong toàn công ty.

Chị Nguyễn Thùy Anh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Innovation Tương Lai Việt Nam cho biết: Công đoàn luôn nỗ lực chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của đoàn viên, góp phần nâng cao đời sống toàn diện cho NLĐ. Chúng tôi thường xuyên bám sát tình hình để kịp thời giải đáp thắc mắc, đề xuất những nguyện vọng chính đáng, đồng thời đảm bảo chế độ, quyền lợi để NLĐ yên tâm công tác.

Ngoài ra, Công đoàn còn triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích đoàn viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Đồng thời, các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các tổ, bộ phận được tổ chức thường xuyên, tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên và góp phần xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó, thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty.

Khánh Thy