Thời tiết ngày 12/12: Không khí lạnh mạnh tràn xuống, Bắc Bộ chuẩn bị bước vào đợt rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/12, bộ phận không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và dự kiến ảnh hưởng đến nhiều khu vực từ ngày 13/12. Trước tiên là Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh dần lên cấp 3–4, vùng ven biển có nơi cấp 4–5, giật cấp 7–8.

Từ ngày 13/12, Bắc Bộ chuyển rét rõ rệt. Vùng núi và trung du trong hai ngày 13–14/12 có rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; đồng bằng Bắc Bộ nhiều nơi rét đậm. Bắc Trung Bộ bắt đầu rét từ đêm 13/12. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến: Vùng núi và trung du Bắc Bộ 7–10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C, đồng bằng Bắc Bộ 11–14 độ C, Bắc Trung Bộ 12–15 độ C.

Tại Hà Nội, từ đêm 12 và ngày 13/12 dự báo xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 13/12, trời chuyển rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12–14 độ C.

Bắc Bộ chuẩn bị bước vào đợt rét đậm, rét hại.

Ở Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Đông Bắc ngày 12/12 có mưa vài nơi, chiều tối và đêm mưa rải rác. Từ đêm 12 đến hết 13/12, nhiều khu vực như Đông Bắc Bộ, phía Tây Phú Thọ, phía Đông Sơn La và phía Đông Lào Cai có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và dông, lượng mưa 30–70mm, cục bộ trên 120mm. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong đêm 12 đến hết đêm 13/12 đều có mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 13 đến hết đêm 14/12, mưa mở rộng xuống các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa với lượng mưa từ vừa đến to, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất; mưa dồn dập trong thời gian ngắn dễ gây ngập tại đô thị và khu công nghiệp.

Trên biển, vùng phía Đông Bắc Biển Đông (bao gồm phía Đông vùng biển Hoàng Sa) đã xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Trong ngày và đêm 12/12, gió duy trì cấp 6, giật cấp 7–8; sóng biển cao 2–4m, biển động mạnh. Ngoài ra, khu vực giữa Biển Đông, phía Bắc Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật cấp 6–7.

Các chuyên gia khuyến cáo rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng; người dân cần chủ động phòng chống rét và mưa lớn để bảo đảm an toàn cho sản xuất, sinh hoạt và hoạt động đánh bắt trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, mưa rải rác. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào rải rác và dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Nguồn baotintuc.vn