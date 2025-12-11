Tổng kết chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu Quốc gia về đất đai

Ngày 11/12, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT của Bộ Công an và Bộ NN&MT về triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) Quốc gia về đất đai.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có lãnh đạo Bộ NN&MT, Bộ Công an. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có lãnh đạo Sở NN&MT, Công an tỉnh, các sở: Tài chính; Xây dựng; Tư pháp và Trung tâm hành chính công tỉnh. Hội nghị được kết nối tới điểm cầu UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 90 ngày (từ ngày 1/9 đến ngày 30/11/2025), với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, sự phối hợp sáng tạo của các đơn vị thực hiện, chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL Quốc gia về đất đai do Bộ Công an và Bộ NN&MT phối hợp triển khai đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổng số thửa đất đã được rà soát, bổ sung thông tin, làm đúng, làm đủ, làm sạch dữ liệu là gần 62 triệu thửa đất; thu thập được trên 6,2 triệu giấy chứng nhận về đất ở, nhà ở chưa được xây dựng CSDL (đạt 81,4% giấy chứng nhận cần thu thập).

Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu Hà Nội và UBND các xã, phường trong cả nước

Trên cơ sở các loại giấy chứng nhận về nhà ở, đất ở qua các thời kỳ đã được thu thập, các địa phương đã tiến hành số hoá, quét giấy chứng nhận và xây dựng, tạo lập dữ liệu của chủ sở hữu đất ở, nhà ở. Đồng thời, xác thực thông tin căn cước công dân của chủ đất, chủ sở hữu tài sản CSDL Quốc gia về dân cư, đồng bộ CSDL dữ liệu đất đai, kết nối, chia sẻ CSDL thống nhất, dùng chung. Thông qua đó, góp phần cải cách thủ tục hành chính và tái cấu trúc lại quy trình hiện hành và cắt giảm các thành phần hồ sơ giấy thông qua việc sử dụng thông tin, dữ liệu đã có trong CSDL đất đai.

Tại tỉnh Phú Thọ, sau khi thực hiện chiến dịch đã có trên 3 triệu thửa đất (đạt tỷ lệ 100% tổng số thửa đất trong CSDL địa phương) được đồng bộ lên CSDL Quốc gia. Việc kết nối, chia sẻ CSDL đất đai với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và thuế điện tử giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm sai sót và tăng tính minh bạch. Nâng cao chất lượng dịch vụ công về đất đai, cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Hội nghị cũng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ NN&MT cho 94 tập thể và 234 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu Quốc gia về đất đai”. Tỉnh Phú Thọ có 3 tập thể và 15 cá nhân được Bộ trưởng Bộ NN&MT tặng Bằng khen.

Vĩnh Hà