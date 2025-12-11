Khai mạc Hội thi Giáo dục Quốc phòng và An ninh học sinh bậc THPT tỉnh lần thứ I - Cụm II

Ngày 11/12, tại Trung đoàn 834 - Bộ CHQS tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc Hội thi Giáo dục Quốc phòng và An ninh học sinh bậc THPT tỉnh lần thứ I, năm 2025 - Cụm II. Dự khai mạc có các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Bộ CHQS tỉnh; Trung Đoàn 834; Ban Giám hiệu các nhà trường trong cụm.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trang cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thi

Tham dự Hội thi cụm II, có 279 học sinh đến từ 31 trường THPT thuộc khu vực Vĩnh Phúc (cũ). Các thí sinh sẽ trải qua các môn thi cho tập thể, cá nhân gồm: Thi đội ngũ tiểu đội và Kỹ thuật cấp cứu chuyển thương; Đội ngũ từng người không có súng; Ném lựu đạn trúng đích; Tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày; Bắn súng tiểu liên AK; Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu.

Các em học sinh tham gia môn Bắn súng tiểu liên AK

Hội thi là sân chơi bổ ích nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về đường lối, quan điểm, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời giúp các em hiểu biết về lịch sử dân tộc, truyền thống của lực lượng vũ trang; giáo dục, bồi dưỡng cho các em lòng yêu nước và ý chí kiên cường cũng như rèn luyện kỹ năng, tác phong, tinh thần kỷ luật.

Đây cũng là dịp để các cơ sở giáo dục đánh giá chất lượng dạy - học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng điển hình.

Tham gia môn thi Kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương nhằm bị kỹ năng cho học sinh trong thực tiễn

Hội thi diễn ra từ ngày 11/12 đến 13/12. Kết quả Hội thi là cơ sở để Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn đội tuyển, tập luyện tham gia Hội thi Giáo dục Quốc phòng - An ninh học sinh THPT toàn quốc năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Hoàng Nga