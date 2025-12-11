Khai mạc Hội thi Giáo dục Quốc phòng và An ninh học sinh bậc THPT tỉnh lần thứ I - Cụm II

{title}
{publish}
{head}
Ngày 11/12, tại Trung đoàn 834 - Bộ CHQS tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc Hội thi Giáo dục Quốc phòng và An ninh học sinh bậc THPT tỉnh lần thứ I, năm 2025 - Cụm II. Dự khai mạc có các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Bộ CHQS tỉnh; Trung Đoàn 834; Ban Giám hiệu các nhà trường trong cụm.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT trang cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thi
Tham dự Hội thi cụm II, có 279 học sinh đến từ 31 trường THPT thuộc khu vực Vĩnh Phúc (cũ). Các thí sinh sẽ trải qua các môn thi cho tập thể, cá nhân gồm: Thi đội ngũ tiểu đội và Kỹ thuật cấp cứu chuyển thương; Đội ngũ từng người không có súng; Ném lựu đạn trúng đích; Tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày; Bắn súng tiểu liên AK; Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu.
Các em học sinh tham gia môn Bắn súng tiểu liên AK
Hội thi là sân chơi bổ ích nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về đường lối, quan điểm, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời giúp các em hiểu biết về lịch sử dân tộc, truyền thống của lực lượng vũ trang; giáo dục, bồi dưỡng cho các em lòng yêu nước và ý chí kiên cường cũng như rèn luyện kỹ năng, tác phong, tinh thần kỷ luật.
Đây cũng là dịp để các cơ sở giáo dục đánh giá chất lượng dạy - học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng điển hình.
Tham gia môn thi Kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương nhằm bị kỹ năng cho học sinh trong thực tiễn
Hội thi diễn ra từ ngày 11/12 đến 13/12. Kết quả Hội thi là cơ sở để Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn đội tuyển, tập luyện tham gia Hội thi Giáo dục Quốc phòng - An ninh học sinh THPT toàn quốc năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Hoàng Nga
baophutho.vn Ngày 11/12, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT của...
baophutho.vn Chiều 11/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp phiên chuyên đề về điều chỉnh...
baophutho.vn Ngày 11/12, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến chúc mừng và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Lê Văn Lịch, Chi bộ...
baophutho.vn Chiều ngày 10/12, đồng chí Trần Việt Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Điều dưỡng...
baophutho.vn Chiều 10/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ của ngành Nội chính Đảng năm 2026. Dự...
baophutho.vn Sáng 10/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề: “Ứng dụng khoa học...
baophutho.vn Ngày 10/12/2025, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, tại Ban Chỉ huy phòng...