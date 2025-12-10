Lãnh đạo Sở Nội vụ thăm và làm việc với Trung tâm Điều dưỡng Người có công

Chiều ngày 10/12, đồng chí Trần Việt Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ

Hiện Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ đang chăm sóc, điều trị 28 thương, bệnh binh nặng; với cơ sở vật chất hiện có, mỗi năm Trung tâm có khả năng điều dưỡng luân phiên cho hơn 3.000 đối tượng người có công trong tỉnh. Năm 2025, công tác điều dưỡng tiếp tục được triển khai hiệu quả, Trung tâm đã tổ chức 11/12 đợt, chăm sóc 537/735 đối tượng, đạt 73% kế hoạch năm.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Trần Việt Cường ghi nhận kết quả Trung tâm đạt được; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng điều hành và phục vụ. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu chăm sóc toàn diện sức khỏe thương, bệnh binh; theo dõi sát diễn biến bệnh lý, kịp thời chuyển tuyến điều trị khi cần thiết; xây dựng kế hoạch điều dưỡng năm 2026 sát thực tiễn, đúng quy định; chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương để triển khai nhiệm vụ thống nhất, hiệu quả.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), đồng chí Trần Việt Cường đã thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm; chúc các đồng chí mạnh khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Trần Tuấn