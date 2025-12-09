Các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường

Chiều 9/12, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc, tiến hành thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tại phiên chất vấn, có 15 đại biểu đăng ký chất vấn với 6 nhóm vấn đề, liên quan đến các lĩnh vực Nội vụ; Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Y tế

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại phiên chất vấn

Phát biểu định hướng phiên chất vấn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND Bùi Đức Hinh nhấn mạnh: Phiên chất vấn tại Kỳ họp thường lệ thứ Hai là hình thức giám sát trực tiếp quan trọng, thể hiện trách nhiệm của đại biểu trước cử tri trong bối cảnh tỉnh đang vận hành mô hình chính quyền 2 cấp sau hợp nhất. Từ 26 nội dung chất vấn đã được đại biểu đăng ký, Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn 6 nhóm vấn đề được dư luận quan tâm, gồm: Chi trả chế độ cho cán bộ không chuyên trách và tình trạng thiếu hụt lao động; sắp xếp, xử lý tài sản công và nguồn thu bền vững; nâng cấp hạ tầng đô thị - giao thông và phát triển nhà ở xã hội; môi trường nông thôn và quy hoạch chất thải rắn; chất lượng dạy thêm - học thêm và thiếu giáo viên; cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ y tế cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu đại biểu nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ trọng tâm; tăng cường đối thoại để làm sáng tỏ vấn đề. Người đứng đầu các sở, ngành phải trả lời thẳng thắn, nêu rõ trách nhiệm, giải pháp và lộ trình khắc phục, bảo đảm tính khả thi và đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Ở lĩnh vực Nội vụ:

Đại biểu Hoàng Ngọc Tĩnh - Tổ đại biểu cụm Cẩm Khê - Yên Lập đặt câu hỏi: Thực hiện Nghị định 154 của Chính phủ, các xã đã gửi danh sách và hồ sơ đề nghị gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) đối với các cán bộ không chuyên trách ở cấp xã thôi không tiếp tục công tác nhưng hiện nay các đối tượng này chưa được chi trả. Đề nghị Sở Nội vụ trả lời về tiến độ và lộ trình thực hiện?

Đại biểu Hoàng Ngọc Tĩnh - Tổ đại biểu cụm Cẩm Khê - Yên Lập nêu câu hỏi chất vấn

Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường cho biết: UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn các sở, ngành, xã, phường tập trung rà soát và giải quyết chế độ chính sách. Đầu tháng 12/2025 đã tiếp nhận 2.011 hồ sơ. Đến nay, đã có 673 trường hợp (đạt 20,2%) hồ sơ được Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt giải quyết chế độ chính sách.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường trả lời chất vấn

Hiện, Sở Nội vụ đang tiếp tục thẩm định số hồ sơ còn lại, phấn đấu trình hết trong tháng 12/2025. Các hồ sơ phát sinh sẽ tiếp tục được giải quyết trong thời gian tới.

Tỉnh đã có hướng dẫn, trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã có nguyện vọng tiếp tục làm việc có thể được cấp ủy, chính quyền bố trí tạm thời, hỗ trợ công việc ở đơn vị hành chính cấp xã mới hoặc tham gia chức danh không chuyên trách ở thôn/tổ dân phố đến trước ngày 31/12/2026. Khi có nhân sự mới kiện toàn chức danh ở thôn/tổ dân phố, nếu những người này có nguyện vọng nghỉ thì sẽ được giải quyết theo Nghị định 154.

Đại biểu Hà Thị Thanh Nhàn - Tổ đại biểu cụm Sông Lô - Lập Thạch đặt câu hỏi liên quan đến tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ và mất cân đối cung - cầu, gây áp lực lớn lên thị trường lao động của tỉnh. Tỷ lệ lao động qua đào tạo và tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ có sự chênh lệch. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp, thiếu lao động có chuyên môn kỹ thuật cao. Công tác dự báo thị trường lao động năm 2026 và việc kết nối cung - cầu lao động của tỉnh như thế nào, để hỗ trợ các doanh nghiệp tìm được lao động và hỗ trợ người lao động tìm được doanh nghiệp.

Đại biểu Hà Thị Thanh Nhàn - Tổ đại biểu cụm Sông Lô - Lập Thạch chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ

Trả lời đại biểu Hà Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường cho biết: Qua tổng hợp tổng hợp số lao động của tỉnh qua đào tạo là trên 73%; lao động có bằng cấp, chứng chỉ là 34 (cao hơn cả nước 6%). Tỉnh có khoảng 750.000 lao động làm việc trong các doanh nghiệp.

Sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, sự phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp phát triển mạnh, và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong thời gian qua là tăng lên dẫn đến việc thiếu hụt nguồn lao động cung cấp cho doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, cùng với việc sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, sự phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp phát triển mạnh, và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong thời gian qua là tăng lên... Hiện nay việc thiếu hụt nguồn lao động cung cấp cho doanh nghiệp không chỉ có tỉnh Phú Thọ. Các tỉnh lân cận của Phú Thọ và cả nước hiện nay có tình trạng là thiếu lao động, thiếu hụt nguồn lao động vào các doanh nghiệp.

Đấy là thực trạng mà hiện nay qua phản ánh các kỳ họp, các kỳ đối thoại, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp đều phản ánh tình trạng là thiếu nguồn lao động. Đối với tỉnh ta thì việc thiếu hụt nguồn lao động trong thời gian qua, chúng tôi cũng đã triển khai nhiều biện pháp và đặc biệt là việc gắn kết giữa lao động với doanh nghiệp, với nhà trường.

Phú Thọ có 5 trường đại học, 49 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 20 trường cao đẳng, 11 trường trung cấp và 18 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Năm 2025, các đơn vị này đang đào tạo tổng số học sinh, sinh viên là 86.837 người; số học sinh, sinh viên tốt nghiệp là 31.000 người.

Đến nay, tỉnh đã cung ứng cho các doanh nghiệp trên 60.000 lao động, xấp xỉ vừa tròn 60.000 lao động. Tuy nhiên, nhu cầu của thị trường lao động vẫn cần thiết, theo tổng hợp còn thiếu khoảng 30.000 từ các doanh nghiệp

Vì vậy, Sở Nội vụ đã đề ra 4 giải pháp như: Tăng cường sàn giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, và xây dựng sàn giao dịch điện tử, để cho người lao động có cơ hội và có điều kiện thuận lợi để tìm thị trường lao động, tìm doanh nghiệp lao động phù hợp với khả năng, trình độ, kỹ năng lao động của mình để đáp ứng. Xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động và đưa việc xây dựng thị trường lao động từ trạng thái quản lý sang quản trị nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Ở lĩnh vực Tài chính:

Đại biểu Phùng Thanh Sơn - Tổ đại biểu cụm Phú Thọ - Thanh Ba đặt câu hỏi liên quan đến công tác quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung xã, phường. Trách nhiệm tham mưu của ngành, giải pháp đối với quy hoạch chung cấp xã hiện nay, định hướng tích hợp quy hoạch cấp xã vào Quy hoạch tỉnh và đề xuất giải pháp với UBND tỉnh để sớm hoàn thành Quy hoạch tỉnh Phú Thọ (mới).

Đại biểu Phùng Thanh Sơn - Tổ đại biểu cụm Phú Thọ - Thanh Ba đặt câu hỏi liên quan đến công tác quy hoạch tỉnh

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bảy cho biết: Nội dung xây dựng và điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ mới cũng là một nội dung rất là quan trọng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo ngay từ những ngày đầu tiên sau khi tỉnh mới đi vào hoạt động; kịp thời phê duyệt các kế hoạch cũng như là phê duyệt các cái nhiệm vụ, nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bảy trả lời chất vấn

Với vai trò được giao là chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch tỉnh và điều chỉnh quy hoạch tỉnh mới, Sở Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, với UBND các xã, phường, với đơn vị tư vấn để đánh giá, rà soát lại các cái nội dung trong quy hoạch của 3 tỉnh cũ.

Với quan điểm kế thừa, phát triển, phát huy những cái lợi thế tiềm năng, đề xuất, bổ sung những nội dung, những cái định hướng mới, nhằm định hình rõ vị trí, vai trò của tỉnh Phú Thọ mới trong vùng và trong cả nước; xác định rõ các cái mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Hiện nay, Sở Tài chính cùng với đơn vị tư vấn đang phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan xây dựng, hoàn chỉnh phương án định hướng phát triển không gian của tỉnh. Trong đó, các hành lang kinh tế, vùng động lực, định hướng về mục tiêu phát triển, nhiệm vụ đột phá sẽ phải bám sát và phù hợp với các định hướng trong văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và cái kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đã vừa ban hành, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc, quy hoạch vùng sông Hồng.

Trong văn kiện của Đại hội Đảng, phương án định hướng phát triển tỉnh mới cũng thể hiện rất rõ nét tinh thần tập trung phát triển bốn vùng động lực, 5 hành lang kinh tế và 3 khâu đột phá. Trong đó, việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại với trọng tâm là phát triển nhanh hạ tầng số, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng logistics, hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, liên vùng và hạ tầng đô thị mới thì sẽ được ưu tiên. Trong quy hoạch mới, điều chỉnh mới, thì sẽ bám rất sát vào chỉ đạo, định hướng trong Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Dự kiến kế hoạch, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được hoàn thiện và trình HĐND tỉnh trong kỳ họp chuyên đề vào cuối tháng 12/2025.

Đối với lĩnh vực Xây dựng:

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Tổ đại biểu cụm Tam Nông - Thanh Thủy đặt câu hỏi: Sau sáp nhập hạ tầng giao thông đô thị, khu vực thành phố Việt Trì (cũ) đang chịu áp lực lớn, nhiều phương án tổ chức giao thông tại các tuyến đường và nút giao đã không còn phù hợp, gây ùn tắc và mất an toàn. Đề nghị ông Giám đốc Sở Xây dựng cho biết giải pháp điều chỉnh, nâng cấp hạ tầng và tổ chức giao thông để khắc phục tình trạng này?

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Tổ đại biểu cụm Tam Nông - Thanh Thủy đặt câu hỏi liên quan đến lĩnh vực giao thông - xây dựng

Trả lời câu hỏi, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang cho biết: Sau sắp xếp, số lượng phương tiện và người lao động làm việc tại khu vực trung tâm thành phố Việt Trì (cũ) rất lớn, tạo áp lực rất lớn cho hạ tầng giao thông, trong khi đó, quỹ đất mở rộng không gian rất hạn chế; tuyến đường sắt chạy qua làm ngăn cách giao thông tạm thời theo thời điểm khác nhau; một số các tuyến đường trục đô thị đến nay vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, chưa thông nên làm giảm lượng giao thông; chưa có các bãi đỗ xe tĩnh...

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang trả lời chất vấn

Sở Xây dựng đã đề xuất 3 nhóm giải pháp chính như: Rà soát điều chỉnh quy hoạch giao thông đô thị, điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Việt Trì (cũ) và một số các khu vực chọn được quy hoạch đô thị trong thời gian tới, quy hoạch các bãi đỗ xe tĩnh (trước mắt sẽ rà soát bến xe khách ở Trung tâm thành phố Việt Trì (cũ) chuyển ra ngoài trung tâm để quy hoạch khu vực này làm bãi đỗ xe tĩnh); mở rộng các tuyến đường xương cá, ngõ ngách để tăng khả năng kết nối tránh dồn tải áp lực lưu thông vào trục chính.

Nhóm giải pháp thứ hai là đề xuất cải tạo, nâng cấp, xử lý các điểm đen tại các nút giao hạ tầng; phối hợp thẩm định và đề xuất để cải tạo các nút giao thông; nghiên cứu phương án mở rộng bán kính rẽ, khu vực vòng xuyến, xây dựng các cầu vượt nhẹ trong khả năng cân đối nguồn lực để giảm áp lực giao thông. Xoá bỏ các nút giao thông cổ chai, nâng cấp các vỉa hè, hệ thống thoát nước, hạn chế người dân thì xuống lòng đường gây cản trở giao thông.

Nhóm giải pháp thứ ba ứng dụng công nghệ phần luồng một chiều, nghiên cứu tổ chức lưu thông với các đoạn đường song song. Áp dụng giao thông thông minh để điều tiết theo số lượng tại những thời điểm khác nhau; hạn chế xe tải xe khách, xe có tải trọng lớn đi vào các giờ cao điểm.

Liên quan đến vấn đề trên, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn cho biết: Hiện nay, một số các điểm đen ùn tắc vào các giờ cao điểm ở một số cổng trường, bên cạnh đó một số chợ dân sinh họp tràn ra lòng đường, vỉa hè làm cản trở giao thông. Thời gian tới, Công an tỉnh thống nhất quan điểm với Sở Xây dựng liên quan đến việc điều tiết bố trí tại các trục đường; lực lượng công an sẽ tăng cường bố trí tham gia điều tiết các giờ cao điểm; phối hợp cùng với các ban, ngành tham mưu, báo cáo UBND tỉnh tính toán, bố trí hạ tầng giao thông, liên quan đến tín hiệu giao thông tại các trục đường, ngã tư, đảm bảo phù hợp với lưu lượng người tham gia giao thông trên các trục đường theo các thời điểm.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn trả lời chất vấn các nội dung liên quan tại hội trường

Trong nhóm câu hỏi về lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường:

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Tổ đại biểu Việt Trì chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn ngày càng nghiêm trọng nhất là các làng nghề (ô nhiễm nước, bụi, khí thải) ảnh hưởng tới đời sống Nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Tổ đại biểu Việt Trì chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Tỉnh Phú Thọ mới có 115 làng nghề được công nhận, chủ yếu là tập trung vào các khu vực nông thôn. Đây là các làng nghề truyền thống lâu đời, nên đến thời điểm hiện tại, hạ tầng kỹ thuật về xử lý rác thải cũng như là nước thải của các làng nghề này đã vượt quá hạ tầng của địa phương cũ.

Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Huy Nhuận trả lời chất vấn

Theo kết quả quan trắc môi trường cho thấy rằng vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề vẫn nằm trong ngưỡng đảm bảo và chưa có hiện tượng vượt quá mức nguy hại.

Tuy nhiên, với kết quả báo cáo đánh giá tác động môi trường hàng năm thì đa số các làng nghề còn thiếu đồng bộ về hạ tầng về bảo vệ môi trường; hệ thống nước thải tập trung chưa được thu gom. Các chủ cơ sở sản xuất trong làng nghề chủ yếu là hộ gia đình nên ý thức về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường còn hạn chế, chưa cao; kinh phí đầu tư cho lĩnh vực môi trường còn hạn chế do nguồn lực của hộ gia đình chưa được đủ đầy.

Ngoài các làng nghề có khả năng gây ô nhiễm môi trường thì trong việc chăn nuôi ở lĩnh vực nông thôn cũng diễn ra. Ngành chăn nuôi của tỉnh Phú Thọ đứng thứ hai trên cả nước sau khi sáp nhập. Đây là một cái áp lực đối với lĩnh vực môi trường nông thôn trên địa bàn Phú Thọ. Ngành nông nghiệp đã tham mưu cho UBND cũng như trình HĐND tỉnh các Nghị quyết về khu vực được phép chăn nuôi và khu vực cấm chăn nuôi để áp lực về lĩnh vực môi trường, rác thải do chăn nuôi. Phối hợp với các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ dân về Luật Bảo vệ môi trường, phân loại rác thải.

Thành lập các đoàn kiểm tra về ô nhiễm môi trường ở lĩnh vực nông thôn và các khu, cụm công nghiệp kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý những cơ sở gây ô nhiễm môi trường và lấn chiếm đất đai. Xây dựng các quy định, tiêu chí, định mức để cùng với Sở Tài chính và Sở Xây dựng, cùng các doanh nghiệp hoạt động về môi trường, có định mức thu về mức phí để góp phần vào cải thiện môi trường cho tỉnh Phú Thọ.

Sở cũng đã có các biện pháp như: Thực hiện phân loại chất thải, giảm phát sinh tại nguồn và chuyển giao cho các đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra về chấp hành các quy định pháp luật đối với cơ sở hoạt động trong làng nghề. Lập phương án bảo vệ môi trường theo quy định, thống kê, báo cáo làng nghề không đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường và lập danh sách các cơ sở sản xuất làng nghề không khuyến khích để phát triển làng nghề.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng để kiểm tra, rà soát và công bố các cơ sở không đủ điều kiện và các cơ sở đủ điều kiện, cũng như các ngành nghề khuyến khích thu hút vào để đảm bảo môi trường.

Trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Vân - Tổ đại biểu cụm Hòa Bình chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền về việc tình trạng các Trung tâm giáo dục - đào tạo (tư thục) dạy thêm, học thêm mở tràn lan, nhưng chất lượng giáo dục chưa được kiểm soát chặt chẽ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải pháp chấn chỉnh bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Vân - Tổ đại biểu cụm Hòa Bình chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Vân, đồng chí Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: Nhu cầu dạy thêm, học thêm là có thật do nhu cầu trang bị kiến thức, đặc biệt là áp lực thành tích, học sinh thi cuối cấp, áp lực mà cạnh tranh vào các trường chuyên... Tuy nhiên, hoạt động này đang tồn tại một số các vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Lượng học sinh đăng ký học ở các Trung tâm giảm, các giáo viên có chuyên môn tốt không mặn mà dạy ở Trung tâm; một số trường chưa triển khai hết các nội dung kiến thức cũng như thời gian trong dạy học chính khóa... là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tự phát dạy học của các giáo viên không theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền trả lời chất vấn

Trong quá trình đổi mới giáo dục theo chỉ đạo chung, Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về vấn đề dạy thêm học thêm trong trường cũng như ngoài trường, 3 tỉnh cũ đã ban hành các văn bản cụ thể quy định về quản lý các hoạt động dạy thêm và học thêm. Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ đã ban hành hướng dẫn cụ thể quy định liên quan đến trách nhiệm của các trường, các cái trung tâm, trong đó có các trung tâm dạy thêm ở ngoài nhà trường.

Hiện, trên địa bàn tỉnh có 1.760 doanh nghiệp thực hiện các hoạt động có liên quan đến giáo dục được cấp phép và khoảng 800 hộ kinh doanh cũng được cấp phép dạy theo mô hình giáo dục gia đình đối với các hoạt động dạy thêm học thêm. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở GD&ĐT cũng đã chỉ đạo các nhà trường, các trung tâm... công khai hồ sơ dạy thêm học thêm; mức thu, nội dung, chương trình giảng dạy để các chủ thể liên quan giám sát.

Để đảm bảo quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Thông tư 29, các quy định, hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Đề nghị các cơ quan liên quan, các xã phường tiếp tục giám sát các hoạt động của nhà trường; nêu cao vai trò của các hiệu trưởng đối với giáo viên có học sinh tham gia, đặc biệt là học sinh ở giáo viên trực tiếp dạy trên lớp; tăng cường kiểm duyệt trên lớp, thúc đẩy chỉ đạo kiểm tra trong năm học cũng như các năm tiếp theo.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học chính khóa, coi đây là cái giải pháp gốc để chỉ đạo các cơ sở tổ chức dạy phân hóa, cho bồi dưỡng học sinh chuẩn bị thi cử; rà soát thống kê lại các cơ sở dạy thêm; tuyên truyền cho phụ huynh học sinh, tổ chức đối thoại với phụ huynh học sinh thông qua các cái hoạt động họp phụ huynh để giảm bớt và nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc dạy thêm học thêm, tránh việc dạy thêm tràn lan trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Liên quan đến lĩnh vực Y tế:

Đại biểu Lê Thị Quỳnh Trang - Tổ đại biểu cụm Thanh Sơn - Tân Sơn chất vấn Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung về thực trạng cơ sở vật chất của Trạm y tế tại một số xã vùng đồng bào DTTS chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp; đội ngũ nhân viên y tế còn thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn. Công tác chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả, giải pháp, lộ trình thời gian tới để đạt mục tiêu đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; tiếp tục khống chế được, tiến tới loại bỏ dịch bệnh.

Đại biểu Lê Thị Quỳnh Trang - Tổ đại biểu cụm Thanh Sơn - Tân Sơn chất vấn Giám đốc Sở Y tế

Trả lời chất vấn về nội dung này, Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung cho biết: Từ ngày 1/1/2026, hệ thống Trạm y tế trên toàn quốc chính thức hoạt động theo Thông tư số 43/2025 của Bộ Y tế, thay thế Thông tư 33/2015. Đến nay, cơ bản các địa phương đã hoàn thành việc sáp nhập Trạm y tế theo mô hình mới.

Đồng chí Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung trả lời chất vấn

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trước đây các trạm y tế trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, hoạt động như “cánh tay nối dài” của tuyến trên. Trong mô hình mới, hệ thống trạm y tế tiếp tục đóng vai trò là đơn vị chuyên môn tuyến đầu của y tế cơ sở, có quy mô và chức năng ngày càng được hoàn thiện, hướng tới hoạt động như một Trung tâm Y tế của xã mới. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, một số trạm y tế, không chỉ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà cả khu vực đô thị, vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, còn xuống cấp, do điều kiện đầu tư của từng địa phương trước đây khác nhau.

Đồng chí Giám đốc Sở Y tế nêu rõ: Tại Phú Thọ cũ, dự án phát triển y tế cơ sở vùng khó khăn bằng vốn ADB với tổng mức đầu tư 219 tỷ đồng đã hoàn thành, đầu tư cho 56 trạm y tế. Tại Hòa Bình cũ, dự án phát triển y tế cơ sở với tổng vốn 258 tỷ đồng cũng đã hoàn thành. Riêng Vĩnh Phúc cũ, giai đoạn 2020-2025, ngân sách đã đầu tư hơn 120 tỷ đồng cho các trạm y tế xã theo mức 30 triệu đồng/biên chế/năm; trước khi sáp nhập, 136 trạm, trong đó 28 trạm được đưa vào kế hoạch sửa chữa nhưng phải tạm dừng để rà soát theo mô hình mới.

Giám đốc Sở Y tế cho biết, nhân lực y tế cơ sở còn thiếu do thời gian đào tạo bác sĩ dài, yêu cầu cao, trong khi thu nhập chưa đủ hấp dẫn. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, ngành Y tế đã tăng cường gần cán bộ, nhân viên y tế về trạm y tế xã; cho thấy chuyển biến tích cực trong bố trí nhân lực tuyến y tế cơ sở.

Thời gian tới, ngành Y Tế đang tham mưu xây dựng Nghị quyết, Chương trình tập trung phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, Sở sẽ đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Y tế về nhu cầu đầu tư cho y tế cơ sở, bao gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nhân lực, lồng ghép trong Chương trình mục tiêu quốc gia.

Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, đã có 16 đại biểu nêu các câu hỏi chất vấn đối với Thủ trưởng các ngành về các vấn đề lớn được cử tri và Nhân dân quan tâm. Các đại biểu đặt câu hỏi thẳng thắn, ngắn gọn, cụ thể, rõ nội dung. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát vấn đề mà cử tri đang quan tâm.

Các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành đã nghiêm túc trả lời, giải trình rõ ràng những vấn đề mà đại biểu đặt vấn đề cần giải trình, chỉ rõ nguyên nhân, thẳng thắn nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể, khắc phục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cam kết tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Quang cảnh phiên chất vấn

Chủ tọa Kỳ họp đánh giá cao trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp này. Nhìn chung, phiên chất vấn, trả lời chất vấn đã thể hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, thẳng thắn, xây dựng và trách nhiệm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh: Sau phiên họp này, HĐND tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết chất vấn tại kỳ họp. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, ý kiến cử tri và Nhân dân, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực, tạo bước chuyển biến đối với những vấn đề được chất vấn.

Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức các phiên họp để nghe UBND tỉnh và các sở, ban, ngành báo cáo, giải trình về những vấn đề bức xúc nổi cộm thuộc lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, kịp thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, tạo đà phát triển cho tỉnh tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Sáng mai 10/12, Kỳ họp thứ Hai - HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra phiên bế mạc.

