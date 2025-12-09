Phân bổ hơn 10.000 thiết bị cứu hộ để tăng cường năng lực ứng phó thiên tai

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phân bổ, cấp phát vật tư, thiết bị từ nguồn hàng dự trữ quốc gia nhằm khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 và đợt mưa lũ kéo dài sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Việc phân bổ vật tư, thiết bị bổ sung kịp thời nguồn lực cho công tác PCTT&TKCN của các đơn vị, địa phương

Theo đó, đây là đợt cấp phát nhằm bổ sung kịp thời nguồn lực cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) sau đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương.

Theo Quyết định, Bộ CHQS tỉnh là đơn vị tiếp nhận khối lượng vật tư, thiết bị phục vụ ứng cứu thiên tai nhiều nhất với gồm 370 phao tròn cứu sinh, 750 áo phao cứu sinh, 10 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5m2, 2 bộ máy bơm nước chữa cháy, 1 bộ thiết bị khoan cắt và 2 bộ máy khoan phá bê tông. Các thiết bị này được bàn giao từ các kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước. Ngoài ra, các xã, phường trên toàn tỉnh cũng được phân bổ một khối lượng lớn vật tư, thiết bị với tổng số 3.930 phao tròn cứu sinh, 100 bè nhẹ cứu sinh và 6.850 áo phao cứu sinh.

Nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng do bão lũ được cấp lượng vật tư lớn nhằm củng cố năng lực ứng phó như các xã Cao Phong, Đức Nhàn, Hiền Lương, Chân Mộng, Tiên Lương, Tu Vũ cùng các phường và khu vực đông dân cư như phường Việt Trì, phường Thanh Miếu. Các địa phương vùng núi, vùng sâu, vùng có nguy cơ cao về sạt lở và lũ quét như Mường Bi, Mường Thàng, Mường Động, Lạc Lương, Yên Trị, Thượng Long cũng được phân bổ vật tư phù hợp với thực tế địa bàn.

Việc cấp phát vật tư, thiết bị góp phần tăng cường năng lực ứng phó thiên tai cho các địa phương

Quyết định nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị trong tổ chức thực hiện. Bộ CHQS tỉnh và UBND các xã, phường phải chủ động bố trí kho chứa, quản lý và sử dụng vật tư đúng mục đích, hiệu quả; đồng thời chuẩn bị phương tiện, lực lượng để vận chuyển, bốc xếp và tiếp nhận vật tư tại các kho dự trữ quốc gia.

Việc phân bổ vật tư, thiết bị thể hiện sự chỉ đạo kịp thời của tỉnh Phú Thọ trong ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời tăng cường năng lực cứu hộ, cứu nạn tại chỗ. Đây cũng là bước cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về phòng thủ dân sự, bảo vệ dân cư trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan.

Mạnh Hùng