Phú Thọ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư

Sáng 8/12, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH BHFlex Vina để trao đổi thông tin tình hình triển khai dự án của Công ty tại tỉnh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông và lãnh đạo Công ty TNHH BHFlex Vina tại buổi làm việc.

Cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dành thời gian tiếp và làm việc, lãnh đạo công ty TNHH BHFlex Vina cho biết, trong suốt quá trình đầu tư tại tỉnh dự án của công ty không ngừng được mở rộng, phát triển, từ nhà máy sản xuất linh kiện điện tử đầu tư năm 2013 tại Khu công nghiệp Khai Quang với tổng mức đầu tư 140 triệu USD, giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động.

Đến nay Công ty đã phát triển thêm 5 nhà máy tại Phú Thọ, giải quyết việc làm cho trên 4.100 lao động với thu nhập khoảng 13 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến năm 2025 Công ty nộp ngân sách Nhà nước trên 2.000 tỷ đồng. Lãnh đạo công ty TNHH BHFlex Vina mong muốn tỉnh tiếp tục tạo điều kiện để công ty mở rộng dự án đầu tư lĩnh vực bán dẫn tại khu công nghiệp Khai Quang và hỗ trợ nguồn nhân lực phục vụ mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Phú Thọ mong muốn tiếp tục trở thành điểm đến để công ty lựa chọn đặt địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp triển khai dự án nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn tại Phú Thọ, bởi đây là lĩnh vực phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng. Về đề xuất hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ dự án, đồng chí cho biết, tỉnh đã, đang, tiếp tục chỉ đạo các ngành, cơ sở đào tạo tăng cường liên kết, xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp bán dẫn. Tỉnh khuyến khích việc ký kết hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong quá trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng toàn diện cả về lý thuyết lẫn thực hành.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu và lãnh đạo Công ty TNHH BHFlex Vina chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty sớm hoàn thiện các thủ tục và triển khai mở rộng dự án ngay trong quý I/2026. Đồng thời, đồng chí giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, phối hợp ký kết thỏa thuận cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của dự án.

Lệ Oanh