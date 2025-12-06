Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 6/12, Đoàn Luật sư tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có Luật sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật Sư việt Nam.

Luật sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật Sư việt Nam phát biểu chúc mừng Đại hội

Sau hợp nhất, Đoàn Luật sư tỉnh Phú Thọ có 224 luật sư, nhiều luật sư có trình độ chuyên sâu, có khả năng tham gia tranh tụng, tư vấn trong các vụ việc phức tạp, bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế. Công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng được đảm bảo. Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đã được Đoàn Luật sư tổ chức thực hiện tốt với chuyên đề bồi dưỡng bổ ích, phù hợp với nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của các Luật sư.

Luật sư Nguyễn Phúc Tiến báo cáo kết quả hoạt động 3 đoàn luật sư trước khi sáp nhập

Trong nhiệm kỳ 2025–2030, Đoàn Luật sư tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng đội ngũ luật sư ngày càng vững mạnh về chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và đạo đức hành nghề; nâng cao chất lượng tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục mở rộng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu hội nhập.

Đại hội thống nhất tăng cường giám sát hoạt động hành nghề luật sư; đảm bảo 100% luật sư tham gia đầy đủ trách nhiệm bảo vệ lợi ích công dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong công tác quản lý, phát triển đội ngũ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Ngọc Thịnh ghi nhận, biểu dương những thành tích của Đoàn Luật sư đạt được trong những nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Luật sư; củng cố đội ngũ luật sư, đảm bảo số lượng, quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu chung; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động, hiệu quả hơn nữa vào công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Thọ khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 thành viên. Luật sư Nguyễn Phúc Tiến được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngọc Tuấn