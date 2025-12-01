7 lợi ích của việc ăn cháo buổi sáng

Cháo là một lựa chọn tuyệt vời về mặt khoa học dinh dưỡng cho bữa sáng, nếu được kết hợp đầy đủ các nhóm chất. Khám phá 7 lợi ích của việc ăn cháo buổi sáng đối với sức khỏe tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và hơn thế nữa.

1. Lợi ích của việc ăn cháo buổi sáng giúp bù nước cho cơ thể

Cháo có hàm lượng nước rất cao, thường là tỷ lệ 1 phần gạo: 8 - 10 phần nước. Lợi ích của việc ăn cháo buổi sáng giúp bổ sung nước nhẹ nhàng cho cơ thể ngay sau khi thức dậy. Điều này giúp kích thích các cơ quan hoạt động, đặc biệt là hỗ trợ hệ thống bài tiết hoạt động hiệu quả hơn.

2. Ăn cháo buổi sáng giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa

Cháo được nấu chín nhừ, có kết cấu mềm, tinh bột đã được “phân rã” ở mức độ nhất định. Điều này giúp dạ dày và ruột non không cần phải hoạt động mạnh để tiêu hóa. Đây là một lợi thế lớn, giúp cơ thể tiết kiệm năng lượng tiêu hóa để tập trung vào các hoạt động khác trong ngày.

3. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi nấu đúng cách

So với một chén cơm trắng chứa khoảng 100 - 130 kcal, một bát cháo đặc (tương đương lượng gạo đó) lại chứa ít calo hơn đáng kể (khoảng 30 - 50 kcal cho 100 g cháo đặc). Thể tích lớn của cháo mang lại cảm giác no nhanh và no lâu, giúp bạn giảm lượng calo nạp vào mà không bị đói.

Cháo là một lựa chọn tuyệt vời về mặt khoa học dinh dưỡng cho bữa sáng, nếu kết hợp đầy đủ các nhóm chất.

4. Làm ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh

Đặc biệt trong những ngày se lạnh, một tô cháo nóng hổi giúp làm ấm cơ thể từ bên trong, kích thích lưu thông máu và khởi động quá trình trao đổi chất. Nếu cháo được nấu cùng gừng, tía tô, hoặc hành lá, nó còn giúp tăng cường khả năng chống lạnh và phòng ngừa cảm cúm vặt.

5. Tăng cường năng lượng ổn định và nhanh chóng

Cháo là nguồn carbohydrate dễ hấp thụ. Khi ăn cháo, cơ thể nhanh chóng nhận được glucose – nguồn năng lượng chính cho não và cơ bắp – giúp bạn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng để bắt đầu công việc. Việc kết hợp thêm ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch) sẽ giúp năng lượng này được giải phóng từ từ, giữ mức đường huyết ổn định hơn.

6. Thích hợp cho mọi đối tượng và độ tuổi

Nhờ kết cấu mềm, cháo là món ăn lý tưởng cho cả những người có hệ tiêu hóa yếu như:

• Trẻ nhỏ: Dễ nuốt, dễ hấp thu dưỡng chất từ các loại thịt, cá, rau củ băm nhỏ.

• Người cao tuổi: Không cần nhai nhiều, giảm nguy cơ mắc nghẹn và dễ dàng tiêu hóa.

• Người ốm: Bổ sung năng lượng và nước nhanh chóng, giúp cơ thể phục hồi.

7. Dễ dàng đa dạng hóa dinh dưỡng

Cháo là một món ăn rất dễ bổ sung nhiều dưỡng chất khác nhau. Bạn có thể thay đổi linh hoạt các nguồn protein (thịt gà, cá, tôm, trứng), chất xơ và vitamin (bí đỏ, cà rốt, nấm, cải bó xôi) mỗi ngày. Điều này giúp bạn dễ dàng tuân thủ nguyên tắc bữa sáng cân bằng, đảm bảo cơ thể nhận đủ chất mà không bị nhàm chán.

Cách nấu cháo theo nguyên tắc dinh dưỡng đa dạng

Cháo là một món ăn quen thuộc, gắn liền với văn hóa ẩm thực Á Đông, đặc biệt là bữa sáng. Với kết cấu mềm mịn, dễ tiêu hóa và khả năng kết hợp vô hạn với các nguyên liệu khác, cháo không chỉ là lựa chọn lý tưởng cho người ốm mà còn là bữa sáng tuyệt vời cho cả gia đình. Tuy nhiên, để tối đa hóa lợi ích dinh dưỡng, biến bát cháo từ món ăn nhẹ thành bữa sáng dinh dưỡng, bạn cần tuân thủ nguyên tắc dinh dưỡng đa dạng:

Cân bằng 4 nhóm chất: Tuyệt đối không nên chỉ ăn cháo trắng với dưa cà muối. Một bữa sáng cháo hoàn chỉnh cần có đủ:

• Tinh bột (carb): Từ gạo, yến mạch, hoặc các loại đậu.

• Protein: Thịt nạc (gà, bò, heo), tôm, cá, trứng, hoặc đậu phụ/hạt.

• Chất béo lành mạnh: Dầu ăn dặm (dầu ô liu, dầu mè) thêm sau khi cháo chín, hoặc từ các loại hạt.

• Vitamin và chất xơ: Các loại rau củ thái nhỏ nấu cùng (bí đỏ, cà rốt, nấm, rau cải cúc...) hoặc ăn kèm rau sống/salad.

Kiểm soát chỉ số đường huyết (GI): Cháo trắng nấu quá nhừ có GI cao. Để giảm chỉ số này cần lưu ý:

Thêm ngũ cốc nguyên hạt: Nấu cháo với gạo lứt, yến mạch, hạt kê hoặc các loại đậu để bổ sung chất xơ và protein, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường.

Không nấu quá nhừ: Giữ độ “nguyên hạt” nhất định sẽ làm chậm tốc độ tiêu hóa.

Ăn kèm protein và chất xơ: Luôn đảm bảo có thịt/trứng và rau củ trong bát cháo để cân bằng dinh dưỡng, giúp đường huyết ổn định hơn.

