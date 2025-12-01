Xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá

Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, ngành Y tế tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên y tế và người dân trong việc chấp hành quy định không hút thuốc lá tại các cơ sở y tế. Qua đó g óp phần xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, nhân văn.

Xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, tạo môi trường khám, chữa bệnh an toàn, trong lành giúp người bệnh yên tâm điều trị, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL). Hằng năm, bệnh viện đã kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHCTL; đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về PCTHCTL, ảnh hưởng của khói thuốc lá đối với sức khỏe con người, lợi ích của việc bỏ thuốc lá... đến đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân.

Đồng thời, đưa nội dung PCTHCTL vào nội quy, quy định của bệnh viện; tổ chức cho các khoa, phòng, cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế ký cam kết về việc thực hiện quy định không hút thuốc lá trong bệnh viện; duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát định kỳ, gắn tiêu chí “không khói thuốc” vào việc đánh giá thi đua, khen thưởng của các tập thể, cá nhân.

Bên cạnh đó, tại tất cả các khoa, phòng, hành lang, khu chờ, lối đi... của bệnh viện đều được treo biển cấm hút thuốc lá để nhắc nhở người bệnh và người nhà bệnh nhân nghiêm túc thực hiện.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, y, bác sĩ, người bệnh và người nhà của bệnh nhân về tác hại của thuốc lá.

Ông Nguyễn Khắc Trường, xã Xuân Lãng, bệnh nhân điều trị tại Khoa Nội A cho biết: “Tôi thấy rất thoải mái và yên tâm khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, bởi bệnh viện có hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và môi trường thân thiện, sạch sẽ, không có khói thuốc”.

Tại Trung tâm Y tế Khu vực Phúc Yên, việc xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc cũng được đặc biệt quan tâm, khu vực khuôn viên, hành lang, lối đi, khu vực chờ tại các khoa, phòng đều có áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, biển báo cấm hút thuốc lá.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huyền Linh - Trưởng Khoa y tế công cộng - Tuyên truyền giáo dục sức khỏe, Trung tâm Y tế Khu vực Phúc Yên chia sẻ: “Xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại cơ sở y tế là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm môi trường trong sạch, phục vụ hiệu quả công tác khám, chữa bệnh. Để thực hiện tốt công tác này, trung tâm xác định trước hết cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của đội ngũ cán bộ y tế.

Là những người hằng ngày thực hiện sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đội ngũ cán bộ y tế chấp hành nghiêm quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc không chỉ góp phần xây dựng môi trường khám, chữa bệnh trong lành mà còn xây dựng hình ảnh đẹp của người thầy thuốc.

Với những giải pháp đồng bộ, 100% cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên của Trung tâm Y tế Khu vực Phúc Yên chấp hành nghiêm quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc, đồng thời tích cực tuyên truyền tới người bệnh và người nhà bệnh nhân về tác hại thuốc lá, thường xuyên nhắc nhở bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thực hiện quy định không hút thuốc lá tại cơ sở y tế”.

Xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ làm thay đổi nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, nhân viên y tế và người dân trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành các quy định PCTHCTL; góp phần xây dựng môi trường y tế trong lành, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người bệnh.

Đến nay, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo PCTHCTL; đưa nội dung PCTHCTL vào kế hoạch hoạt động hằng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị; tổ chức cho cán bộ, nhân viên y tế ký cam kết thực hiện quy định PCTHCTL.

Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong khuôn viên của cơ quan, đơn vị gắn với phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp”.

Thực hiện nghiêm việc treo biển cấm hút thuốc lá, chú trọng tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, quy định PCTHCTL tới đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và người dân thông qua các hình thức như treo pano, áp phích, khẩu hiệu; tuyên truyền thông qua các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt hội đồng người bệnh, lồng ghép qua hoạt động khám, chữa bệnh...

Cán bộ Trung tâm Y tế Khu vực Phúc Yên tuyên truyền, nhắc nhở nhắc nhở bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thực hiện quy định không hút thuốc lá tại cơ sở y tế.

Thời gian tới, ngành Y tế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ y tế và người dân về tác hại của thuốc lá, nâng cao ý thức chấp hành các quy định PCTHCTL; triển khai phong trào “Xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá” gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác của ngành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các nội dung về PCTHCTL tại các cơ sở y tế...

Trần Tỉnh