Gần 130 trẻ khuyết tật được phẫu thuật miễn phí

Chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2025 do Trung tâm II, Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp thực hiện với sự tài trợ chính của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup đã thành công tốt đẹp.

Sau khi khám sàng lọc ở các địa bàn khu vực Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ, từ ngày 24/11 đến ngày 28/11, 127 trẻ đủ điều kiện đã được ê kép bác sĩ, chuyên gia về phẫu thuật chỉnh hình đến từ bệnh viện tuyến TW và bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tiến hành phẫu thuật, can thiệp thành công cho trẻ bị các dị tật như sụp mí, lác, hở hàm ếch, sẹo bỏng, chân chữ X, sứt môi, co gân gót, phì đại ngón, nghẹo cổ, sinh dục hậu môn.

Cá biệt có trẻ bị bỏng toàn thân diện rộng, khèo chân, bàn chân ngựa; hai chân và hai tay đều thừa ngón...Ngoài ra, chương trình còn tặng các dụng cụ như xe lăn cho trẻ bại não; máy trợ thính cho trẻ câm điếc và chân giả cho trẻ...

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa XanhPôn và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phẫu thuật dính ngón tay cho trẻ

Năm 2025 là năm đầu tiên chương trình ý nghĩa này được triển khai tại Phú Thọ, mở ra cơ hội tiếp cận điều trị cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, giúp các em cải thiện sức khỏe, giảm bớt thiệt thòi, đem lại niềm hy vọng cho các gia đình và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

Gia Thái