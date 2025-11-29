Gần 130 trẻ khuyết tật được phẫu thuật miễn phí

{title}
{publish}
{head}
Chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2025 do Trung tâm II, Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp thực hiện với sự tài trợ chính của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup đã thành công tốt đẹp.
Sau khi khám sàng lọc ở các địa bàn khu vực Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ, từ ngày 24/11 đến ngày 28/11, 127 trẻ đủ điều kiện đã được ê kép bác sĩ, chuyên gia về phẫu thuật chỉnh hình đến từ bệnh viện tuyến TW và bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tiến hành phẫu thuật, can thiệp thành công cho trẻ bị các dị tật như sụp mí, lác, hở hàm ếch, sẹo bỏng, chân chữ X, sứt môi, co gân gót, phì đại ngón, nghẹo cổ, sinh dục hậu môn.
Cá biệt có trẻ bị bỏng toàn thân diện rộng, khèo chân, bàn chân ngựa; hai chân và hai tay đều thừa ngón...Ngoài ra, chương trình còn tặng các dụng cụ như xe lăn cho trẻ bại não; máy trợ thính cho trẻ câm điếc và chân giả cho trẻ...
Bác sĩ Bệnh viện đa khoa XanhPôn và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phẫu thuật dính ngón tay cho trẻ
Năm 2025 là năm đầu tiên chương trình ý nghĩa này được triển khai tại Phú Thọ, mở ra cơ hội tiếp cận điều trị cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, giúp các em cải thiện sức khỏe, giảm bớt thiệt thòi, đem lại niềm hy vọng cho các gia đình và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.
Gia Thái
baophutho.vn Các phong trào thi đua yêu nước được ngành Y tế tỉnh triển khai sâu rộng, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo động lực quan trọng để đội...
Bộ Y tế đề xuất bổ sung 76 loại thuốc vào danh mục bảo hiểm y tế, trong đó phần lớn là thuốc ung thư, điều hòa miễn dịch thế hệ mới, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.
Nghệ chứa curcumin – hợp chất chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Thời điểm sử dụng trong ngày không quyết định hiệu quả, nhưng cách kết hợp nghệ với thực phẩm, đặc biệt là chất...
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên tăng cường khẩu phần trái cây trong chế độ ăn uống có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số người lại đau dạ dày sau khi ăn trái cây,...
Cuộc thảo luận về chất lượng nguồn nhân lực y tế đang là tâm điểm chú ý, đặc biệt sau ý kiến định hướng của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình tại Quốc hội sáng 25/11 về...
baophutho.vn Từ 24 - 28/11 diễn ra chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Trung tâm II, Hội cứu trợ trẻ em tàn...
baophutho.vn Ngày 25/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng với Bệnh viện Quân Y 103 và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh - Trường Đại học Sư phạm Hà...