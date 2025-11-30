Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em Phú Thọ

Thực hiện chương trình nhân đạo “Trái tim cho em”, ngày 6 – 7/12/2025, Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Viettel Phú Thọ và các bác sĩ Bệnh viện E Hà Nội, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn, Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc tổ chức khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra tại 3 điểm: Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ (7h30 – 11h30 ngày 6/12); Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (14h30 – 17h30 ngày 6/12); Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc (8h00 – 12h00 ngày 7/12).

Đối tượng khám gồm trẻ sơ sinh đến dưới 18 tuổi có biểu hiện nghi mắc bệnh tim bẩm sinh, trẻ đã điều trị tại các cơ sở y tế hoặc có hoàn cảnh khó khăn cần được sàng lọc sớm.

Phối hợp triển khai chương trình, UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Y tế chủ trì làm việc với các bệnh viện và trung tâm y tế để tổ chức khám đúng kế hoạch; đồng thời đề nghị các sở, ngành và UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền để phụ huynh nắm rõ thông tin, đưa trẻ đến khám đầy đủ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sàng lọc.

“Trái tim cho em” là chương trình phẫu thuật tim nhân đạo triển khai từ năm 2008. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ phẫu thuật cho hơn 7.800 trẻ em, tổ chức 118 đợt khám sàng lọc và giúp hơn 180.000 trẻ em trên toàn quốc tiếp cận cơ hội điều trị.

Tại Phú Thọ, đây là lần thứ tư chương trình được triển khai, tiếp tục tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh được thăm khám, tư vấn và hỗ trợ phẫu thuật nếu có chỉ định.

Khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em Phú Thọ

Các hình thức đăng ký và nhận hỗ trợ

Phụ huynh có thể tiếp cận chương trình qua nhiều kênh thuận tiện. Tại các điểm khám sàng lọc được tổ chức ở Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn và Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc, trẻ sẽ được bác sĩ tim mạch thăm khám miễn phí và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nếu có chỉ định can thiệp.

Hệ thống cửa hàng Viettel trên địa bàn tỉnh hỗ trợ tiếp nhận thông tin, hướng dẫn phụ huynh làm hồ sơ xin tài trợ, giúp rút ngắn thời gian và giảm bớt thủ tục cho các gia đình có trẻ nghi mắc bệnh tim bẩm sinh.

Phụ huynh cũng có thể liên hệ qua đường dây nóng 024 6296 9969 hoặc theo dõi Fanpage của chương trình tại https://www.facebook.com/traitimchoem.vn để cập nhật lịch khám, thời gian tiếp nhận hồ sơ và các hướng dẫn cần thiết.

Khánh Thy


Khánh Thy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ Bệnh viện E Hà Nội Bệnh tim bẩm sinh Đài truyền hình Việt Nam Trung tâm Chương trình Khám sàng lọc Trẻ em UBND Thanh Sơn
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

7 lợi ích của việc ăn cháo buổi sáng

7 lợi ích của việc ăn cháo buổi sáng
2025-12-01 13:40:00

Cháo là một lựa chọn tuyệt vời về mặt khoa học dinh dưỡng cho bữa sáng, nếu được kết hợp đầy đủ các nhóm chất. Khám phá 7 lợi ích của việc ăn cháo buổi sáng đối với sức khỏe...

Xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá

Xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá
2025-12-01 10:53:00

baophutho.vn Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, ngành Y tế tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long