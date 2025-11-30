Khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em Phú Thọ

Thực hiện chương trình nhân đạo “Trái tim cho em”, ngày 6 – 7/12/2025, Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Viettel Phú Thọ và các bác sĩ Bệnh viện E Hà Nội, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn, Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc tổ chức khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra tại 3 điểm: Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ (7h30 – 11h30 ngày 6/12); Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (14h30 – 17h30 ngày 6/12); Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc (8h00 – 12h00 ngày 7/12).

Đối tượng khám gồm trẻ sơ sinh đến dưới 18 tuổi có biểu hiện nghi mắc bệnh tim bẩm sinh, trẻ đã điều trị tại các cơ sở y tế hoặc có hoàn cảnh khó khăn cần được sàng lọc sớm.

Phối hợp triển khai chương trình, UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Y tế chủ trì làm việc với các bệnh viện và trung tâm y tế để tổ chức khám đúng kế hoạch; đồng thời đề nghị các sở, ngành và UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền để phụ huynh nắm rõ thông tin, đưa trẻ đến khám đầy đủ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sàng lọc.

“Trái tim cho em” là chương trình phẫu thuật tim nhân đạo triển khai từ năm 2008. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ phẫu thuật cho hơn 7.800 trẻ em, tổ chức 118 đợt khám sàng lọc và giúp hơn 180.000 trẻ em trên toàn quốc tiếp cận cơ hội điều trị.

Tại Phú Thọ, đây là lần thứ tư chương trình được triển khai, tiếp tục tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh được thăm khám, tư vấn và hỗ trợ phẫu thuật nếu có chỉ định.

Các hình thức đăng ký và nhận hỗ trợ Phụ huynh có thể tiếp cận chương trình qua nhiều kênh thuận tiện. Tại các điểm khám sàng lọc được tổ chức ở Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn và Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc, trẻ sẽ được bác sĩ tim mạch thăm khám miễn phí và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nếu có chỉ định can thiệp. Hệ thống cửa hàng Viettel trên địa bàn tỉnh hỗ trợ tiếp nhận thông tin, hướng dẫn phụ huynh làm hồ sơ xin tài trợ, giúp rút ngắn thời gian và giảm bớt thủ tục cho các gia đình có trẻ nghi mắc bệnh tim bẩm sinh. Phụ huynh cũng có thể liên hệ qua đường dây nóng 024 6296 9969 hoặc theo dõi Fanpage của chương trình tại https://www.facebook.com/traitimchoem.vn để cập nhật lịch khám, thời gian tiếp nhận hồ sơ và các hướng dẫn cần thiết.

Khánh Thy