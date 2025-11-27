Gần 100 trẻ khuyết tật được phẫu thuật miễn phí

Từ 24 - 28/11 diễn ra chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Trung tâm II, Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp thực hiện với sự tài trợ chính của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup.

Bác sĩ bệnh viện TW và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phẫu thuật dị tật cho trẻ

Chỉ trong 3 ngày (từ 24 đến 26/11), các bác sĩ đến từ bệnh viện tuyến Trung ương và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã tiến hành phẫu thuật, can thiệp thành công cho gần 100 trẻ, thuộc các dị tật như sụp mí, thừa ngón, lác, hở hàm ếch, sẹo bỏng, chân khèo, chân chữ X, sứt môi, co gân gót, phì đại ngón, nghẹo cổ...

Không chỉ miễn phí tiền phẫu thuật, nằm viện, Chương trình còn hỗ trợ chi phí di chuyển và tiền ăn trong thời gian nằm viện, giúp giảm bớt gánh nặng và tạo môi trường chăm sóc, hồi phục ổn định cho các bé. Chương trình sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 28/11/2025, tạo thêm cơ hội để nhiều trẻ được khám và can thiệp kịp thời.

Gia Thái