Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Gần 100 trẻ khuyết tật được phẫu thuật miễn phí

Từ 24 - 28/11 diễn ra chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Trung tâm II, Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp thực hiện với sự tài trợ chính của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup.

Gần 100 trẻ khuyết tật được phẫu thuật miễn phí

Bác sĩ bệnh viện TW và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phẫu thuật dị tật cho trẻ

Chỉ trong 3 ngày (từ 24 đến 26/11), các bác sĩ đến từ bệnh viện tuyến Trung ương và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã tiến hành phẫu thuật, can thiệp thành công cho gần 100 trẻ, thuộc các dị tật như sụp mí, thừa ngón, lác, hở hàm ếch, sẹo bỏng, chân khèo, chân chữ X, sứt môi, co gân gót, phì đại ngón, nghẹo cổ...

Không chỉ miễn phí tiền phẫu thuật, nằm viện, Chương trình còn hỗ trợ chi phí di chuyển và tiền ăn trong thời gian nằm viện, giúp giảm bớt gánh nặng và tạo môi trường chăm sóc, hồi phục ổn định cho các bé. Chương trình sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 28/11/2025, tạo thêm cơ hội để nhiều trẻ được khám và can thiệp kịp thời.

Gia Thái


Gia Thái

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phẫu thuật Dị tật bẩm sinh Trẻ em Bác sĩ Bệnh viện Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ Khuyết tật
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mái nhà chung và những sẻ chia thầm lặng

Mái nhà chung và những sẻ chia thầm lặng
2025-11-26 10:24:00

baophutho.vn Giữa những câu chuyện về kỹ thuật mới, về những ca bệnh giành lại sự sống trong gang tấc, vẫn có một dòng chảy âm thầm khác trong đời sống của...

3 nhóm thực phẩm cần tránh xa khi đang giảm cân

3 nhóm thực phẩm cần tránh xa khi đang giảm cân
2025-11-26 09:39:00

Trong hành trình giảm cân, nguyên tắc cơ bản là tạo ra sự thâm hụt calo. Tuy nhiên, việc chỉ đếm calo là chưa đủ, mà chất lượng của nguồn calo nạp vào mới quyết định mức độ...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long