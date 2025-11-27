Gần 100 trẻ khuyết tật được phẫu thuật miễn phí

{title}
{publish}
{head}
Từ 24 - 28/11 diễn ra chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Trung tâm II, Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp thực hiện với sự tài trợ chính của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup.
Bác sĩ bệnh viện TW và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phẫu thuật dị tật cho trẻ
Chỉ trong 3 ngày (từ 24 đến 26/11), các bác sĩ đến từ bệnh viện tuyến Trung ương và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã tiến hành phẫu thuật, can thiệp thành công cho gần 100 trẻ, thuộc các dị tật như sụp mí, thừa ngón, lác, hở hàm ếch, sẹo bỏng, chân khèo, chân chữ X, sứt môi, co gân gót, phì đại ngón, nghẹo cổ...
Không chỉ miễn phí tiền phẫu thuật, nằm viện, Chương trình còn hỗ trợ chi phí di chuyển và tiền ăn trong thời gian nằm viện, giúp giảm bớt gánh nặng và tạo môi trường chăm sóc, hồi phục ổn định cho các bé. Chương trình sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 28/11/2025, tạo thêm cơ hội để nhiều trẻ được khám và can thiệp kịp thời.
Gia Thái
Cuộc thảo luận về chất lượng nguồn nhân lực y tế đang là tâm điểm chú ý, đặc biệt sau ý kiến định hướng của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình tại Quốc hội sáng 25/11 về...
baophutho.vn Ngày 25/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng với Bệnh viện Quân Y 103 và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh - Trường Đại học Sư phạm Hà...
baophutho.vn Ngày 26/11, Công an xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Bình Tâm tổ chức chương trình khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn...
Trong tuần đầu tiên áp dụng chế độ low carb nghiêm ngặt, cơ thể sẽ có xu hướng giảm cân rất nhanh. Kết quả giảm cân khi thực hiện chế độ ăn low carb trong 1 tuần có thể dao...
baophutho.vn Giữa những câu chuyện về kỹ thuật mới, về những ca bệnh giành lại sự sống trong gang tấc, vẫn có một dòng chảy âm thầm khác trong đời sống của...
Trong hành trình giảm cân, nguyên tắc cơ bản là tạo ra sự thâm hụt calo. Tuy nhiên, việc chỉ đếm calo là chưa đủ, mà chất lượng của nguồn calo nạp vào mới quyết định mức độ...
Lựa chọn đồ uống phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chức năng thận và hạn chế tiến triển bệnh. Với người mắc bệnh thận, mỗi loại đồ uống đều có thể ảnh hưởng đến...