Ký kết Quy chế phối hợp xây dựng “Ngân hàng máu sống”

Chiều 9/1, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương phối hợp Công an xã Chí Đám tổ chức chương trình ký kết Quy chế phối hợp xây dựng “Ngân hàng máu sống” trong cấp cứu khẩn cấp; phát động phong trào hiến máu tình nguyện vì cộng đồng.

Tại chương trình, hai đơn vị đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp; thống nhất cơ chế phối hợp trong công tác thông tin, huy động lực lượng hiến máu tình nguyện, bảo đảm sẵn sàng cung cấp nguồn máu kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh trong các tình huống khẩn cấp, tối khẩn cấp.

Ký kết Quy chế phối hợp xây dựng “Ngân hàng máu sống”

Công an xã Chí Đám và Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương ký kết Quy chế phối hợp xây dựng “Ngân hàng máu sống”.

“Ngân hàng máu sống” là mô hình tập hợp lực lượng hiến máu tình nguyện, gồm Công an xã Chí Đám và cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã được sàng lọc sức khỏe, xác định nhóm máu, quản lý thông tin khoa học, luôn trong trạng thái sẵn sàng tham gia hiến máu khi có yêu cầu. Việc thiết lập mô hình nhằm rút ngắn tối đa thời gian huy động máu, nâng cao hiệu quả cấp cứu; đặc biệt trong các khung giờ ngoài giờ hành chính, ban đêm, ngày nghỉ, lễ, Tết - thời điểm thường phát sinh nhiều tình huống cấp cứu khẩn cấp.

Ký kết Quy chế phối hợp xây dựng “Ngân hàng máu sống”

Nhân viên y tế sàng lọc, xác định nhóm máu cho cán bộ, chiến sĩ.

Cũng tại buổi lễ đã phát động phong trào hiến máu tình nguyện tới cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ và đoàn viên, hội viên trên địa bàn xã. Qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử nhân ái vì cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an và thầy thuốc “vì Nhân dân phục vụ”.

Tạ Thanh


