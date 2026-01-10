Kịp thời can thiệp phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần

{title}
Mới đây, Khoa Phụ sản – Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tiếp nhận chị Nguyễn Thị H (1979, xã Bình Nguyên) nhập viện trong tình trạng đau bụng, rong kinh kéo dài.
Kết quả thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy, bệnh nhân có u xơ tử cung phát triển hoàn toàn trong buồng tử cung, khiến chị thường xuyên băng huyết. Khối u được phát hiện từ một năm trước với kích thước lớn tới 7x8cm, gây chảy máu nhiều mỗi kỳ kinh nguyệt. Sau khi được tư vấn, bệnh nhân và gia đình đã thống nhất lựa chọn phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần.
Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Diến – Trưởng khoa Phụ sản cho biết, ca mổ gặp nhiều khó khăn do sẹo mổ cũ dính nhiều (bệnh nhân từng mổ lấy thai 2 lần và mổ ruột thừa). Tuy nhiên, với sự nỗ lực của ê-kíp, ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công, bệnh nhân được cắt tử cung bán phần bằng phương pháp nội soi và duy trì ổn định trong suốt quá trình mổ.
Được biết, u xơ tử cung (nhân xơ tử cung) là khối u phát triển từ cơ trơn tử cung. Kích thước, số lượng u thay đổi ở từng người, thường liên quan đến tăng hormone estrogen. Bệnh có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, gây vô sinh – hiếm muộn nếu không điều trị sớm.
Tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phẫu thuật nội soi cắt tử cung, bóc u xơ, u buồng trứng là kỹ thuật thường quy, được thực hiện thường xuyên. Phương pháp nội soi có ưu điểm: Ít xâm lấn – sẹo nhỏ – ít đau – hồi phục nhanh – thời gian nằm viện ngắn.
Bệnh viện hiện triển khai gói khám & sàng lọc bệnh lý phụ khoa cơ bản, giúp phát hiện sớm viêm nhiễm, rối loạn phụ khoa và tầm soát ung thư cổ tử cung ngay cả khi chưa có triệu chứng.
Hồng Uyên (CTV)
