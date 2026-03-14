7 thực phẩm giàu vitamin C hơn quả chanh

Khi nhắc đến vitamin C, nhiều người thường nghĩ là quả chanh. Tuy nhiên, các phân tích giá trị dinh dưỡng hiện đại đã chỉ ra một sự thật bất ngờ: Chanh thực tế nằm ở nhóm dưới trong bảng xếp hạng hàm lượng vitamin C so với một số loại thực phẩm.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm sở hữu lượng vitamin C vượt trội, đi kèm với những bằng chứng khoa học về lợi ích sức khỏe mà chúng mang lại.

1. Ổi đứng đầu danh sách về hàm lượng vitamin C

Ít ai ngờ rằng loại quả bình dân này lại đứng đầu danh sách. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100 g ổi chứa khoảng 228 mg vitamin C, cao gấp hơn 4 lần so với chanh (khoảng 53 mg).

Một nghiên cứu công bố trên Journal of Clinical and Diagnostic Research cho thấy tiêu thụ ổi thường xuyên giúp giảm huyết áp và cải thiện mỡ máu nhờ hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cực cao.

2. Ăn kiwi mỗi ngày tối ưu hóa nồng độ vitamin C

Một quả kiwi cỡ trung bình có thể cung cấp tới 71 mg vitamin C. Nếu tính trên cùng trọng lượng 100 g, kiwi vàng có thể chứa tới 161 mg.

Nghiên cứu từ Đại học Otago (New Zealand) khẳng định việc ăn 2 quả kiwi mỗi ngày giúp tối ưu hóa nồng độ vitamin C trong máu, hỗ trợ hệ miễn dịch và cải thiện tâm trạng rõ rệt.

3. Đu đủ giàu enzyme papain và vitamin C

Đu đủ không chỉ giàu enzyme papain mà còn chứa khoảng 62 mg vitamin C trên 100 g.

Theo Central European Journal of Medicine, các hợp chất trong đu đủ giúp giảm viêm nhiễm mãn tính và hỗ trợ phục hồi các tổn thương DNA do oxy hóa, đặc biệt tốt cho những người thường xuyên tiếp xúc với khói bụi.

4. Xoài giàu vitamin C và vitamin A

Xoài cung cấp khoảng 36 - 60 mg vitamin C tùy loại. Dù con số này có vẻ sát sao với chanh, nhưng xoài lại vượt trội về hàm lượng beta-carotene (tiền vitamin A) và zeaxanthin.

Sự kết hợp giữa vitamin C và vitamin A trong xoài giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da và thị lực, điều mà các loại quả chua đơn thuần khó làm được.

5. Bông cải xanh cung cấp nhiều vitamin C

Trong 100 g bông cải xanh (súp lơ xanh) nấu chín có chứa khoảng 65 mg vitamin C. Đây là minh chứng cho việc rau xanh cũng là nguồn cung cấp vitamin dồi dào không kém gì trái cây.

Tạp chí Frontiers in Nutrition nhấn mạnh rằng sulforaphane trong bông cải xanh khi kết hợp với vitamin C tạo thành một lá chắn mạnh mẽ chống lại các gốc tự do, hỗ trợ thải độc gan hiệu quả.

6. Cải Brussels - một nguồn bổ sung vitamin C

Loại cải tí hon này chứa khoảng 85 mg vitamin C trong mỗi 100 g. Đây là con số cực kỳ ấn tượng đối với một loại rau họ cải.

Theo nghiên cứu từ Viện Linus Pauling (Đại học Bang Oregon), các loại rau họ cải như Brussels giàu glucosinolates, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư đường tiêu hóa khi được tiêu thụ đều đặn.

7. Cam nhiều vitamin C hơn chanh

Dù cùng họ cam quýt nhưng một quả cam thông thường chứa khoảng 70 mg vitamin C, cao hơn đáng kể so với chanh. Cam cũng dễ tiêu thụ trực tiếp với số lượng lớn hơn.

Các chuyên gia dinh dưỡng tại Harvard T.H. Chan School of Public Health khuyến nghị nên ăn cả múi thay vì chỉ uống nước ép để tận dụng chất xơ, giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Nên đa dạng hóa nguồn vitamin C

Chanh vẫn là một nguồn bổ sung tốt nhưng để thực sự tối ưu hóa hệ miễn dịch và nuôi dưỡng làn da từ bên trong, đừng ngần ngại làm mới thực đơn với ổi, kiwi hay các loại rau họ cải. Một chế độ ăn đa sắc màu chính là chìa khóa vàng cho sức khỏe bền vững.

Mặc dù thực phẩm chức năng rất phổ biến nhưng vitamin C từ thực phẩm tự nhiên luôn mang lại giá trị sinh học cao nhất. Lý do là vì trong thực phẩm còn chứa các bioflavonoids - những hợp chất giúp cơ thể hấp thụ vitamin C hiệu quả hơn và kéo dài thời gian tồn tại của nó trong huyết tương.

Lưu ý khi bổ sung vitamin C từ thực phẩm

Nhiệt độ: Vitamin C rất dễ bị phân hủy bởi nhiệt. Vì vậy, với các loại rau như bông cải xanh hay cải Brussels, nên hấp sơ thay vì luộc kỹ để giữ lại tối đa dinh dưỡng.

Thời điểm: Cơ thể không dự trữ vitamin C lâu, do đó việc chia nhỏ lượng trái cây, rau củ ăn trong ngày sẽ tốt hơn là ăn dồn vào một bữa.

Theo suckhoedoisong.vn