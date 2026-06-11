Những thói quen “tưởng vô hại” có thể gây đột quỵ

Việc uống thiếu nước, lạm dụng đồ uống lạnh, dùng nhiều rượu bia và tắm ngay sau khi đi nắng về trong mùa hè rất dễ kích hoạt đột quỵ.

Bác sĩ Vũ Thị Thìn, Chuyên khoa Tim mạch & Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, cho biết mùa hè là thời điểm ghi nhận sự gia tăng các ca nhập viện do biến cố tim mạch. Nhiều trường hợp nhập viện trong mùa hè không xuất phát từ một bệnh lý cấp tính đột ngột mà bắt nguồn từ những thói quen sinh hoạt lặp đi lặp lại hằng ngày.

“Nắng nóng kéo dài có thể làm mất cân bằng huyết động, tăng gánh nặng cho hệ tim mạch, đặc biệt ở những người có bệnh nền hoặc chưa kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ”, bác sĩ nói.

Trong những ngày nhiệt độ tăng cao, cơ thể phải liên tục điều chỉnh để tản nhiệt. Mạch máu giãn ra, mồ hôi tiết nhiều hơn để làm mát, kéo theo sự thay đổi về huyết áp và nhịp tim. Khi đó, tim buộc phải co bóp nhanh và mạnh hơn để duy trì tuần hoàn, khiến hệ tim mạch dễ rơi vào trạng thái quá tải.

Việc mất nước và điện giải liên tục qua mồ hôi cũng khiến máu trở nên cô đặc hơn, làm tim phải tăng cường hoạt động để bơm máu đi nuôi cơ thể. Đây cũng là lý do nhiều người thường cảm thấy tim đập nhanh, chóng mặt, đau đầu hoặc kiệt sức trong những ngày nắng nóng.

Với người có bệnh lý tim mạch hoặc tăng huyết áp từ trước, nguy cơ càng lớn hơn. Khi cơ thể không kịp thích nghi với nhiệt độ môi trường, nắng nóng có thể trở thành yếu tố khởi phát hàng loạt biến cố nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp cấp, suy tim, thậm chí nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Bác sĩ cảnh báo một số thói quen thường gặp như uống ít nước, thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa phòng điều hòa và ngoài trời, lạm dụng đồ uống lạnh, đồ có cồn, tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về, vận động ngoài trời thời điểm nắng gắt.

“Dưới tác động của thời tiết nắng nóng, các thói quen này có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch và trở thành “giọt nước tràn ly” dẫn đến những biến cố nguy hiểm”, bác sĩ nói.

Nhiều bệnh lý tim mạch tiến triển âm thầm trong thời gian dài và chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng. Trong mùa hè, nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim và đột quỵ đều gia tăng, đặc biệt ở người trên 40 tuổi, người mắc bệnh nền tim mạch hoặc các bệnh lý chuyển hóa.

Nắng nóng tại Hà Nội Ảnh: Thế Bằng

Bác sĩ khuyên người có nguy cơ cao như người trên 65 tuổi, người tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch, béo phì, người từng bị đột quỵ... cần khám sức khỏe định kỳ, tuân thủ điều trị thuốc và được gia đình hỗ trợ nhắc nhở uống nước, tránh ra ngoài lúc nắng gắt. Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như nhức đầu dữ dội, chóng mặt, nói khó, méo miệng, yếu liệt tay chân một bên, rối loạn ý thức... cần nghĩ đến khả năng đột quỵ hoặc sốc nhiệt, gọi cấp cứu hoặc đưa đến bệnh viện gần nhất có khả năng xử trí.

Người dân nên chủ động thăm khám khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, tim đập nhanh hoặc không đều, chóng mặt kéo dài, huyết áp dao động bất thường, phù chân hoặc mệt nhiều khi vận động nhẹ.

Theo vnexpress.net