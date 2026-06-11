Gỡ khó cho y tế cơ sở sau sáp nhập

Sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở, các trạm y tế (TYT) trên địa bàn tỉnh đã từng bước ổn định tổ chức, duy trì hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Tuy nhiên, quá trình sắp xếp cũng đặt ra nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế vận hành, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành để bảo đảm hoạt động của tuyến y tế cơ sở.

Sau khi sáp nhập 3 TYT Phùng Nguyên, Sơn Vi và Tứ Xã thành TYT xã Phùng Nguyên, đặt tại trụ sở TYT xã Tứ Xã cũ, công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân vẫn được duy trì ổn định. Những ngày làm việc tại trạm luôn có đông người dân đến khám bệnh, tiêm chủng và theo dõi sức khỏe định kỳ.

Mặc dù địa bàn quản lý được mở rộng, khối lượng công việc tăng lên đáng kể, đội ngũ cán bộ y tế vẫn bảo đảm chế độ thường trực, duy trì hiệu quả các chương trình y tế cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, TYT xã Phùng Nguyên đã thực hiện hơn 9.380 lượt khám bệnh; quản lý trên 2.120 người mắc bệnh không lây nhiễm; triển khai hiệu quả các chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em và bảo đảm an toàn thực phẩm. Trên địa bàn không ghi nhận dịch bệnh lớn, không xảy ra ngộ độc thực phẩm hay tai biến nặng sau tiêm chủng.

Tuy nhiên, để duy trì những kết quả trên, đội ngũ y tế cơ sở đang phải đối mặt với nhiều áp lực. Sau sáp nhập, TYT xã Phùng Nguyên quản lý địa bàn có hơn 41.000 nhân khẩu, trải rộng trên 43 khu hành chính, trong khi nhân lực chưa được bổ sung tương xứng. Một số vị trí chuyên môn còn thiếu, cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu hoạt động theo mô hình mới.

Bác sĩ Trạm y tế xã Phùng Nguyên kiểm tra sức khoẻ cho người dân thông qua thiết bị siêu âm chẩn đoán hình ảnh.

Bác sĩ Khổng Thị Dương Liễu - Giám đốc TYT xã Phùng Nguyên cho biết: “Sau sáp nhập, khối lượng công việc của cán bộ y tế tăng lên đáng kể do địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn và yêu cầu chuyên môn ngày càng cao. Trong khi đó, một số vị trí nhân lực còn thiếu, trang thiết bị chưa đồng bộ. Tuy vậy, tập thể cán bộ, nhân viên của trạm luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân”.

Từ tháng 9/2025, toàn tỉnh thực hiện sắp xếp hệ thống y tế cơ sở, giảm từ 494 TYT trực thuộc trung tâm y tế cấp huyện xuống còn 148 TYT trực thuộc UBND cấp xã, phường quản lý. Trong quá trình chuyển giao, nhiều khó khăn, vướng mắc đã phát sinh do chất lượng và cơ cấu nhân lực giữa các đơn vị chưa đồng đều. Bên cạnh đó, một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, chế độ phụ cấp đối với viên chức quản lý TYT được ban hành chậm hoặc chưa phù hợp với thực tiễn.

Cùng với những khó khăn về cơ chế, nhiều TYT vẫn đang hoạt động trong điều kiện cơ sở vật chất chật hẹp, trang thiết bị thiếu đồng bộ. Sau sắp xếp, ngành Y tế đã chuyển giao 3.900 chỉ tiêu biên chế và 3.395 viên chức TYT về UBND cấp xã quản lý. Tuy nhiên, trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân, việc bảo đảm đủ nhân lực có trình độ chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở vẫn là bài toán cần sớm được giải quyết.

Cán bộ Trạm y tế xã Hy Cương kiểm tra vật tư, thiết bị y tế phục vụ chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

Để tháo gỡ những khó khăn trên, ngành Y tế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố và nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở. Công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn được tăng cường; các nền tảng số, phần mềm quản lý và hệ thống hội nghị trực tuyến được đẩy mạnh ứng dụng nhằm hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành. Hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư, nâng cấp phục vụ quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Đồng thời, ngành Y tế tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế tại các địa phương, đề xuất bổ sung nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các TYT còn khó khăn. Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy y tế cơ sở là chủ trương đúng đắn nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, để các TYT thực sự phát huy vai trò là “người gác cổng” của hệ thống y tế, cần tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực, hoàn thiện cơ chế hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ y tế cơ sở yên tâm công tác.

Khi những khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và cơ chế vận hành từng bước được tháo gỡ, y tế cơ sở sẽ có thêm điều kiện để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh và phát triển bền vững.

Hồng Nhung