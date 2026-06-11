Số hóa Sổ sức khỏe điện tử - Bước đột phá trong chuyển đổi số ngành Y tế

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, tỉnh Phú Thọ đẩy nhanh việc triển khai số hóa Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và tạo nền tảng xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Đây được xem là một trong những bước đột phá quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành Y tế.

Chỉ cần dùng điện thoại thông minh truy cập ứng dụng VNeID, người dân có thể dễ dàng đăng ký khám, chữa bệnh.

Trước đây, mỗi lần đi khám bệnh, người dân thường phải mang theo nhiều loại giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế, sổ khám bệnh, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc hay giấy chuyển viện. Việc lưu trữ hồ sơ bằng giấy không chỉ gây bất tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ thất lạc, ảnh hưởng đến quá trình theo dõi và điều trị lâu dài. Sự ra đời của Sổ sức khỏe điện tử được xem là lời giải cho bài toán quản lý thông tin y tế một cách khoa học, đồng bộ và hiệu quả. Mỗi người dân sẽ sở hữu một “hồ sơ sức khỏe số” được cập nhật thường xuyên trong suốt cuộc đời, giúp việc chăm sóc và quản lý sức khỏe trở nên thuận tiện.

Thực hiện đợt cao điểm 50 ngày đêm triển khai cài đặt, tích hợp và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Y tế cùng chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh đang huy động tối đa nguồn lực để đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Đoàn viên thanh niên xã Thổ Tang hỗ trợ người dân cài đặt Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại di động.

Tại xã Thổ Tang, việc triển khai cài đặt, tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID được thực hiện đồng bộ, quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Toàn xã hiện có trên 30.700 người đã cài đặt định danh điện tử mức độ 2, đạt hơn 71% dân số; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 89%. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp đến từng hộ gia đình hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử.

Ông Trần Đình Quân - Phó Chủ tịch UBND xã Thổ Tang cho biết: Thực hiện đợt cao điểm triển khai cài đặt, tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, UBND xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương và lợi ích của việc sử dụng Sổ sức khỏe điện tử. Đồng thời, chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành việc cài đặt trước ngày 9/6/2026. Tại các khu dân cư, các tổ công nghệ số cộng đồng, trạm y tế và đội ngũ nhân viên y tế thôn được huy động trực tại các điểm hỗ trợ để hướng dẫn người dân, phấn đấu đến ngày 25/6 có trên 60% người dân hoàn thành việc cài đặt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Thời gian đầu, nhiều người dân, nhất là người cao tuổi còn gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ số. Tuy nhiên, với sự hướng dẫn tận tình của lực lượng hỗ trợ, người dân đã từng bước làm quen và nhận thấy những lợi ích thiết thực mà Sổ sức khỏe điện tử mang lại.

Bà Đỗ Thị Minh ở xã Thổ Tang chia sẻ: “Tôi thấy rất thuận lợi vì không phải mang theo nhiều giấy tờ khi đi khám bệnh. Mọi thông tin sức khỏe đều được lưu trên điện thoại, dễ dàng theo dõi và tra cứu khi cần thiết”.

Bộ phận tiếp đón Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường hướng dẫn người dân cài đặt Sổ sức khỏe điện tử.

Song song với hoạt động khám chữa bệnh, từ ngày 5/5-5/6/2026 các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã bố trí 397 cán bộ hỗ trợ tại 196 điểm hướng dẫn gần 60.000 người bệnh và người nhà bệnh nhân cài đặt, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế thành công trên ứng dụng VNeID.

Không chỉ dừng lại ở việc số hóa hồ sơ hay ứng dụng công nghệ trong quản lý bệnh viện, mục tiêu của chuyển đổi số y tế là xây dựng hệ sinh thái y tế số toàn diện, nơi mọi dữ liệu sức khỏe được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả. Trong hệ sinh thái đó, Sổ sức khỏe điện tử giữ vai trò như một “mắt xích” quan trọng, kết nối người dân với các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ quan quản lý và hệ thống bảo hiểm y tế.

Kết quả khám chữa bệnh của người dân đều được số hóa trên bệnh án điện tử.

Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và thúc đẩy chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, 100% cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, tạo nền tảng quan trọng cho việc kết nối và khai thác dữ liệu sức khỏe người dân. Khi Sổ sức khỏe điện tử được đồng bộ với hồ sơ bệnh án điện tử, mọi thông tin khám, chữa bệnh của người dân sẽ được cập nhật tự động. Bác sĩ có thể tra cứu nhanh tiền sử bệnh, quá trình điều trị và kết quả xét nghiệm trước đó để đưa ra chỉ định chính xác hơn. Đồng thời, giúp giảm thủ tục hành chính, chi phí và có thêm công cụ để quản lý, phân tích dữ liệu sức khỏe cộng đồng, từ đó chủ động triển khai hiệu quả các chương trình phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Việc số hóa Sổ sức khỏe điện tử không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là bước đột phá quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của ngành Y tế Phú Thọ. Khi dữ liệu được kết nối, quy trình được số hóa và người dân được đặt ở vị trí trung tâm, mục tiêu xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại, công bằng và hiệu quả đang từng bước được hiện thực hóa, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong kỷ nguyên số.

Thu Hoài