7 lợi ích sức khỏe của quả thanh long có thể bạn chưa biết

Quả thanh long không chỉ giải nhiệt mà còn là ’siêu thực phẩm' với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khám phá cách loại quả này giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh mạn tính và tăng cường sức đề kháng tự nhiên mỗi ngày.

Thanh long vốn nổi tiếng với màu sắc rực rỡ, hương vị thanh mát và còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Việc bổ sung loại quả này vào thực đơn hằng ngày không chỉ giúp cung cấp vitamin thiết yếu mà còn hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây lão hóa và bệnh tật một cách hiệu quả. Hiểu rõ những giá trị mà thanh long mang lại sẽ giúp bạn có cái nhìn hoàn toàn mới về loại trái cây nhiệt đới bình dân này.

1. Quả thanh long có hàm lượng dinh dưỡng cao

Thanh long là loại trái cây nhiệt đới giàu dinh dưỡng, ít calo, có nhiều tác dụng với sức khỏe.

Thanh long chứa ít calo nhưng lại giàu các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Nó cũng chứa một lượng đáng kể chất xơ. Trong một khẩu phần khoảng một cốc 180 gram (g) thanh long chứa:

• Calo: 103 kcal

• Protein: 0,6 g

• Chất béo: 0,2 g

• Carbohydrate: 27,4 g

• Chất xơ: 5,6 g

• Sắt: 0,324 (mg)

• Magie: 12,6 mg

• Vitamin C: 7,7 mg

• Vitamin E: 0,2 mg

Ngoài các dưỡng chất thiết yếu, thanh long còn cung cấp các hợp chất thực vật có lợi như polyphenol, carotenoid và betacyanin. Đây là những hoạt chất sinh học giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường.

2. 7 lợi ích sức khỏe từ quả thanh long

Giàu chất chống oxy hóa giúp chống lại các bệnh mạn tính

Các gốc tự do là những phân tử không ổn định gây tổn thương tế bào, dẫn đến viêm nhiễm và các bệnh lý nguy hiểm. Thanh long giàu chất chống ô xy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do này. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa tự nhiên (thay vì thực phẩm chức năng) có khả năng ngăn ngừa bệnh tim, ung thư, đái tháo đường và viêm khớp hiệu quả hơn.

Nguồn cung cấp chất xơ dồi dào

Chất xơ đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc hỗ trợ tiêu hóa mà còn giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim và đái tháo đường type 2. Với hơn 5 g chất xơ trong mỗi cốc, thanh long giúp dễ dàng đạt được mức khuyến nghị hàng ngày, hỗ trợ duy trì cân nặng lý tưởng và kiểm soát cơn thèm ăn.

Thúc đẩy hệ đường ruột khỏe mạnh

Đường ruột là “bộ não thứ hai” của cơ thể, nơi trú ngụ của hàng trăm nghìn tỷ vi sinh vật. Thanh long chứa prebiotics – một loại chất xơ đặc biệt nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi (lợi khuẩn). Việc tiêu thụ prebiotics thường xuyên giúp cải thiện sự cân bằng hệ vi sinh, giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiêu hóa và tình trạng tiêu chảy.

Tăng cường hệ miễn dịch tối ưu

Khả năng phòng chống bệnh tật của cơ thể phụ thuộc lớn vào chất lượng bạch cầu. Vitamin C và carotenoid trong thanh long đóng vai trò như “lá chắn” bảo vệ các tế bào bạch cầu khỏi sự tấn công của gốc tự do, giúp hệ miễn dịch luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu với các tác nhân gây nhiễm trùng.

Cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt

Thanh long là một trong số ít các loại trái cây tươi cung cấp sắt – khoáng chất thiết yếu để vận chuyển oxy và tạo năng lượng. Với khoảng 17% dân số thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu sắt, việc bổ sung thanh long vào bữa phụ là một cách thông minh và lành mạnh để cải thiện chỉ số này.

Bổ sung magie cho hệ thần kinh và tim mạch

Ít ai biết rằng thanh long chứa hàm lượng magie cao hơn hầu hết các loại trái cây. Magie tham gia vào hơn 300 phản ứng enzyme, từ việc tạo protein đến điều hòa huyết áp và duy trì hoạt động cơ bắp. Nạp đủ magie giúp giảm nguy cơ đột quỵ và các biến chứng tim mạch nghiêm trọng.

Hỗ trợ làm đẹp da và chống lão hóa

Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao, thanh long giúp làm chậm quá trình lão hóa da, giảm mụn và mang lại làn da căng mịn. Vitamin C trong loại quả này còn thúc đẩy sản sinh collagen, giúp da săn chắc và đàn hồi tự nhiên.

3. Cách chọn và thưởng thức quả thanh long

Để hấp thụ tối đa dinh dưỡng, việc chọn quả chín là vô cùng quan trọng:

Thời điểm ăn: Nên ăn thanh long vào bữa sáng hoặc bữa phụ chiều để cơ thể hấp thụ tốt nhất lượng vitamin và khoáng chất.

Màu sắc: Chọn quả có màu đỏ rực rỡ, đồng đều. Tránh những quả còn quá xanh (chưa chín) hoặc quá nhiều vết thâm tím (đã quá chín, nát).

Độ đàn hồi: Khi bóp nhẹ, quả chín sẽ có cảm giác mềm vừa phải như quả bơ hoặc kiwi, không nên quá cứng hoặc quá nhũn.

Gợi ý cách dùng: Có thể cắt đôi và dùng thìa múc trực tiếp, hoặc cắt khối vuông để thêm vào salad, sữa chua, smoothie và các món kem trái cây tươi...

4. Những lưu ý khi ăn quả thanh long

Dù là “siêu thực phẩm”, cũng không nên lạm dụng quá mức:

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm: Do hàm lượng chất xơ cao, nếu mới bắt đầu ăn, hãy tăng dần lượng nhỏ để tránh đầy hơi.

Uống đủ nước: Khi nạp nhiều chất xơ, cơ thể cần đủ nước để quá trình đào thải và tiêu hóa diễn ra trơn tru.

Hạn chế ăn vào buổi tối: Với những người bụng yếu, tính mát của thanh long có thể gây khó tiêu nếu ăn sát giờ đi ngủ.

Theo suckhoedoisong.vn