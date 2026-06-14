Nơi “sức khỏe xanh” nảy mầm

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho người bệnh, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ phong trào “Xây dựng khoa phòng Xanh - Sạch - Đẹp và thực hiện tốt 5S”. Không chỉ đơn thuần là việc chỉnh trang cơ sở hạ tầng, đây còn là cuộc cách mạng về tư duy quản lý, tạo dựng một môi trường y tế an toàn, thân thiện, nơi mỗi mầm xanh nảy mầm cũng là lúc sự yên tâm, tin tưởng của người bệnh được vun đắp.

Hiện thực hóa cảnh quan xanh

Nhân viên y tế chăm sóc cây xanh sau những giờ làm việc căng thẳng, trở thành “đại sứ” trong việc bảo vệ môi trường bệnh viện.

Trong bối cảnh ngành Y tế ngày càng chú trọng đến chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ - đơn vị y tế tuyến đầu của khu vực Trung du miền núi phía Bắc đã xác định môi trường bệnh viện là một trong những yếu tố then chốt quyết định đến hiệu quả điều trị. Với quyết tâm đó, phong trào “Xây dựng khoa phòng Xanh - Sạch - Đẹp và thực hiện tốt 5S” đã được triển khai quyết liệt trong toàn bệnh viện với yêu cầu 100% cán bộ, viên chức, người lao động tham gia.

Ở nhóm tiêu chí Xanh, những vườn hoa, thảm cỏ được chăm sóc tỉ mỉ, hệ thống ghế đá đặt dưới bóng cây xanh mát tạo không gian nghỉ ngơi lý tưởng cho người bệnh và thân nhân người bệnh... Chia sẻ về sự thay đổi này, BSCKII. Lê Na - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện cho biết: "Chúng tôi coi việc xây dựng môi trường xanh không chỉ là nhiệm vụ mà là văn hóa của bệnh viện. Đây còn là “liều thuốc tinh thần” hỗ trợ rất lớn cho phác đồ điều trị của các bác sĩ. Chúng tôi muốn mỗi người bệnh đến đây không chỉ để chữa bệnh, mà còn cảm nhận được sự chăm sóc tận tâm trong từng hơi thở của không gian xung quanh".

Không chỉ tập trung vào môi trường “Xanh”, tiêu chí “Sạch” và “Đẹp” cũng được bệnh viện thực hiện nghiêm ngặt đã tạo ra một hệ thống kiểm soát vệ sinh chặt chẽ, hiệu quả.

5S và sự đồng lòng

Cùng với cải tạo cảnh quan, Bệnh viện đã áp dụng triệt để phương pháp 5S (Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng). Đây là “chìa khóa” giúp tối ưu hóa không gian làm việc, loại bỏ những vật dụng không cần thiết và sắp xếp khoa học các trang thiết bị y tế. Việc áp dụng 5S đã thay đổi hoàn toàn thói quen làm việc của y bác sỹ. Mọi thiết bị, hồ sơ bệnh án đều được bố trí ngăn nắp, dễ tìm, dễ thấy, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể trong các tình huống cấp cứu. Sự gọn gàng không chỉ nằm ở bề nổi, mà nó phản ánh sự chỉn chu trong tư duy chuyên môn của mỗi cán bộ y tế.

Chị Lê Phương Nam, phường Việt Trì, đang điều trị nội trú bày tỏ: "Tôi thực sự ấn tượng khi bệnh viện có một không gian sạch sẽ với nhiều cây xanh. Đặc biệt là chăn ga, gối đệm luôn được thay mới kịp thời. Những chi tiết nhỏ như vậy giúp chúng tôi cảm thấy mình đang được ở trong một môi trường chăm sóc sức khỏe hiện đại và yên tâm điều trị.

Người bệnh được điều trị và chăm sóc sức khỏe trong không gian xanh, sạch, đẹp.

Để duy trì phong trào, Phòng Quản lý chất lượng của Bệnh viện đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá; các tổ công đoàn đóng vai trò nòng cốt, thường xuyên khích lệ, truyền cảm hứng để mỗi nhân viên y tế trở thành một “đại sứ” trong việc bảo vệ môi trường bệnh viện. Bên cạnh đó, việc phân loại rác thải tại nguồn được thực hiện đúng quy trình, không để xảy ra tình trạng tồn đọng gây ô nhiễm hay mất mỹ quan.

Hình ảnh những cây xanh nảy mầm giữa lòng bệnh viện hôm nay chính là minh chứng cho quyết tâm xây dựng một hệ thống y tế bền vững, thân thiện, nơi mỗi bệnh nhân đến với niềm tin và ra về với niềm hy vọng khỏe mạnh. Những “mầm xanh” sức khỏe ấy vẫn hằng ngày được vun đắp, góp phần xây dựng một môi trường y tế hiện đại, chuyên nghiệp, nơi mà sự hài lòng của người bệnh luôn là thước đo cao nhất cho mọi nỗ lực.

Ngọc Thắng