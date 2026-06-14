Bộ Y tế yêu cầu rà soát, thu hồi sữa bột trẻ em Allernova AR Novalac sau cảnh báo từ Pháp

Sau cảnh báo từ Bộ Y tế Pháp về một lô sữa bột trẻ em Allernova AR do Laboratoires Novalac sản xuất ghi nhận nhiều trường hợp trẻ gặp tác dụng phụ tiêu hóa, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát việc lưu hành sản phẩm, thông báo ngừng sử dụng và triển khai thu hồi...

TS.Dược sĩ Chu Quốc Thịnh - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế chiều 13/6 đã có văn bản gửi các sở y tế tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, thu hồi sản phẩm sữa bột Novalac do lo ngại về tác dụng phụ với tiêu hóa của trẻ.

Theo Cục An toàn thực phẩm, hôm qua (12/6), Bộ Y tế Pháp ra thông báo về việc tự nguyện thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR có số lô 183403 do Laboratoires Novalac sản xuất.

Thông báo này được công bố sau khi ghi nhận 11 báo cáo về các tác dụng phụ đối với tiêu hóa ở trẻ sơ sinh (bao gồm tiêu chảy, nôn mửa,...) qua hệ thống giám sát dinh dưỡng Anses và một báo cáo qua SignalConso đều liên quan đến cùng một lô sản xuất nêu trên.

Trong số các trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng, một trẻ phải nhập viện sau khi kết quả xét nghiệm phát hiện Adenovirus trong mẫu phân. Đây là tác nhân gây bệnh viêm dạ dày ruột, loại virus này thường không lây truyền qua sữa mẹ. Nhà chức trách cũng khẳng định vụ việc này không liên quan đến các cảnh báo quốc tế gần đây về độc tố cereulide trong sữa bột trẻ em.

Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm; Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh; Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR do Laboratoires Novalac sản xuất.

Đồng thời làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR nêu trên.

Theo suckhoedoisong.vn