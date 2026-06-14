Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Hơn 600 học viên tập huấn nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử

Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử cho nhân viên y tế năm 2026”, với sự tham gia của hơn 600 cán bộ, viên chức, người lao động có thời gian công tác dưới 6 năm cùng đội ngũ vệ sĩ, nhân viên vệ sinh, nhà ăn, giặt là đang làm việc tại bệnh viện.

Khóa đào tạo được tổ chức trong bối cảnh ngành Y tế đang hướng tới mô hình chăm sóc toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm. Theo đó, việc nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ nhân viên y tế được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xây dựng môi trường bệnh viện chuyên nghiệp, thân thiện và tạo dựng niềm tin đối với người dân.

Các học viên hào hứng tham gia thực hành, góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, khả năng giao tiếp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại chương trình, các học viên được tiếp cận nhiều nội dung thiết thực như: Phát triển tư duy dịch vụ y tế và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử; nâng cao năng lực giao tiếp y khoa theo chuẩn quốc tế với các công cụ AIDET và ISBAR; xây dựng hình ảnh “Người phục vụ chuyên nghiệp”; kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh và người nhà bệnh nhân. Đồng thời, học viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai tại từng khoa, phòng, trung tâm nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ trong toàn bệnh viện.

Khóa học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thông qua các tình huống thực tế, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, khả năng giao tiếp của đội ngũ nhân viên y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, góp phần xây dựng đội ngũ nhân viên y tế có chuyên môn vững vàng, tác phong chuyên nghiệp, thái độ tận tâm, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh.

Hồng Nhung