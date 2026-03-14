Khẩn trương kiện toàn tổ chức, hoạt động trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh về việc hướng dẫn kiện toàn tổ chức và hoạt động của trạm y tế trên địa bàn, nhằm bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân trong tình hình mới.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc kiện toàn, hoàn thiện tổ chức trạm y tế theo quy định tại các Thông tư số 43/2025/TT-BYT ngày 15/11/2025 và số 53/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 của Bộ Y tế; đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan liên quan. Trong quá trình tổ chức thực hiện, việc thành lập các khoa, phòng và các tổ chức trực thuộc trạm y tế cần bảo đảm linh hoạt về số lượng, nhưng vẫn phải thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Việc tổ chức bộ máy phải đáp ứng các tiêu chí thành lập khoa, phòng theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại các Nghị định số 83/2024/NĐ-CP và Nghị định số 283/2025/NĐ-CP); phù hợp với điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, trang thiết bị và số lượng, chất lượng nhân lực tại từng trạm y tế.

Người dân xã Dân Chủ được chăm sóc sức khoẻ ban đầu ngay tại trạm y tế xã.

UBND xã, phường khẩn trương hoàn thành quy trình bổ nhiệm viên chức giữ các chức vụ quản lý tại trạm y tế, bao gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa. Việc bổ nhiệm phải thực hiện đúng tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

Đối với các trạm y tế hiện có viên chức đang giữ chức vụ Trưởng trạm, Phó Trưởng trạm, các địa phương cần hoàn thành việc chuyển đổi, bổ nhiệm sang chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Trường hợp chưa có nhân sự đáp ứng yêu cầu, UBND các xã, phường cần xem xét giao phụ trách trạm y tế hoặc các bộ phận trực thuộc để bảo đảm duy trì hoạt động; chủ động đề xuất tuyển dụng, điều động, tiếp nhận viên chức từ đơn vị khác và tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Sở Y tế để phối hợp xem xét, điều chỉnh, bảo đảm việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của hệ thống trạm y tế cơ sở được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Hồng Nhung