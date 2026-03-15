5 phụ kiện ô tô “lợi bất cập hại” chủ xe không nên gắn thêm

Một số chi tiết, phụ kiện phổ biến trên thị trường được chủ xe đặt mua để gắn thêm trên ô tô vì cho rằng tăng tính thẩm mỹ, tiện lợi... nhưng thực tế “lợi bất cập hại” có thể khiến xe bị hư hại, tiêu hao nhiên liệu, thậm chí còn gây mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Hiện nay, không ít chủ xe khi mua ô tô mới cũng như trong quá trình sử dụng thường đặt mua một số thêm phụ kiện trên các sàn thương mại điện tử để gắn thêm trên ô tô nhằm tăng tính thẩm mỹ, cá tính cho chiếc xe của mình. Tuy nhiên, không phải món đồ nào cũng mang lại lợi ích thực sự. Thậm chí, một số phụ kiện phổ biến bán trôi nổi trên thị trường khi lắp trên ô tô còn gây hư hỏng, đồng thời tiềm ẩn rủi ro về an toàn, ảnh hưởng đến khả năng vận hành, tiêu hao nhiên liệu hoặc khiến xe nhanh xuống cấp.

Dưới đây là 5 phụ kiện chủ xe nên cân nhắc kỹ trước khi lắp đặt trên ô tô để tránh gây hại cho xe cũng như mất an toàn:

Khe gió giả trên nắp ca-pô và hai bên thân xe

Với những chủ xe thích thay đổi ngoại hình chiếc ô tô của mình theo phong cách thể thao, mạnh mẽ... thường chọn các khe gió giả dán bằng keo trên nắp ca-pô hoặc hai bên thân xe. Các chi tiết này thường đường thiết kế theo kiểu giả khe gió, có lớp kéo dán để lắp trên xe, nhằm giúp chiếc xe trông thể thao, khí động học... giống các mẫu xe hiệu suất cao. Tuy nhiên, thực tế những chi tiết này chỉ mang tính trang trí, không có tác dụng dẫn gió hay làm mát động cơ.

Theo chuyên gia kỹ thuật ô tô, việc dán thêm khe gió giả có thể khiến bề mặt sơn xe dễ bị trầy xước hoặc bong tróc theo thời gian, nhất là khi phải tháo ra. Ngoài ra, nếu dán không đúng cách, nước và bụi bẩn có thể tích tụ bên dưới, gây ảnh hưởng đến lớp sơn. Thông thường, sau một thời gian bị bong, tróc hay tháo gỡ... lớp sơn ở những khu vực dán khe gió giả thường bị đổi màu, gây mất thẩm mỹ cho ngoại hình xe.

Chốt cắm dây đai an toàn

Đây là phụ kiện khá phổ biến được chào bán rộng rãi trên thị trường với nhiều kiểu thiết kế, giá thành khác nhau. Chi tiết này thường được cắm vào ổ khóa dây đai an toàn nhằm “đánh lừa” hệ thống cảnh báo khi người ngồi trên xe lười thắt dây an toàn và cảm thấy khó chịu với hệ thống âm thanh cảnh báo.

Tuy nhiên, việc sử dụng chốt cắm dây đai an toàn lại tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về an toàn. Khi xảy ra va chạm, dây đai an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cơ thể người ngồi trên ghế, giảm thiểu chấn thương. Chi tiết này có thể làm trục trặc hệ thống túi khí, bên cạnh đó nếu không thắt dây đai, nguy cơ chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong sẽ tăng lên đáng kể. Ở một số quốc gia, việc sử dụng thiết bị vô hiệu hóa cảnh báo dây đai an toàn còn bị coi là vi phạm quy định an toàn giao thông.

Cánh gió gắn trên các mẫu ô tô cỡ nhỏ

Cánh gió thường xuất hiện trên các mẫu xe thể thao nhằm tăng tính khí động học, đồng thời tạo lực ép xuống mặt đường khi xe chạy ở tốc độ cao. Tuy nhiên, nhiều chủ xe phổ thông, đặc biệt là xe cỡ nhỏ chủ yếu vận hành trong đô thị... vẫn hồn nhiên lắp thêm phụ kiện này với mục đích trang trí. Trên thực tế, phần lớn các loại cánh gió lắp thêm cho xe phổ thông không mang lại hiệu quả khí động học. Thậm chí, nếu thiết kế hoặc lắp đặt không phù hợp, bộ phận này có thể làm tăng lực cản không khí, ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu.

Ngoài ra, trong quá trình lắp đặt việc khoan hoặc bắt vít lên nắp cốp để lắp cánh gió có thể làm hỏng kết cấu hoặc lớp sơn của xe.

Đầu chụp ống xả

Đầu chụp ống xả thường được gắn thêm vào đuôi xe nhằm tạo cảm giác thể thao, giúp ống xả trông lớn và bắt mắt hơn. Tuy nhiên, phụ kiện này chủ yếu mang tính trang trí. Một số loại đầu chụp kém chất lượng có thể gây cản trở luồng khí thải, ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ. Ngoài ra, nếu lắp đặt không chắc chắn, phụ kiện này có thể bị rơi trong quá trình xe vận hành, gây nguy hiểm cho các phương tiện phía sau.

Nắp kẹp phanh

Nắp kẹp phanh là phụ kiện được gắn bên ngoài cụm phanh nhằm tạo cảm giác như xe được trang bị hệ thống phanh hiệu suất cao. Chi tiết này thường được phối màu nổi bật như đỏ, vàng, xanh... nhằm tạo điểm nhấn khi lắp trên xe. Tuy nhiên, ít ai biết rằng việc gắn thêm nắp kẹp phanh có thể làm giảm khả năng tản nhiệt của hệ thống phanh. Khi nhiệt độ phanh tăng cao, hiệu quả phanh có thể bị suy giảm, đặc biệt khi xe di chuyển trên đường đèo dốc hoặc phải phanh nhiều. Ngoài ra, nếu phụ kiện lắp không đúng kỹ thuật, chúng có thể cọ vào bánh xe hoặc các chi tiết khác, gây tiếng ồn và làm hư hỏng hệ thống phanh.

Thực tế, một số phụ kiện giúp diện mạo ô tô trông đẹp, mạnh mẽ và cuốn hút hơn nhưng bên cạnh đó cũng luôn tồn tại nhiều hạn chế. Do đó, trước khi trang bị thêm phụ kiện cho ô tô, chủ xe nên tìm hiểu kỹ về công dụng thực sự cũng như mức độ ảnh hưởng đến khả năng vận hành và an toàn của xe. Những phụ kiện chỉ mang tính trang trí nhưng có thể gây tác động tiêu cực nên được hạn chế sử dụng. Việc giữ nguyên thiết kế nguyên bản của nhà sản xuất không chỉ giúp đảm bảo độ bền và hiệu quả vận hành mà còn góp phần duy trì giá trị của chiếc xe trong quá trình sử dụng.

