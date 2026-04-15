Ô tô - xe máy
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Honda Việt Nam: Doanh số xe máy tăng gần 20% trong tháng 3/2026

Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức công bố kết quả kinh doanh tháng 3/2026, ghi nhận sự tăng trưởng tích cực ở mảng xe máy, trong khi doanh số ô tô giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Honda Việt Nam: Doanh số xe máy tăng gần 20% trong tháng 3/2026

Doanh số bán xe máy của Công ty Honda Việt Nam tăng trưởng tích cực trong tháng 3/2026.

Cụ thể, trong tháng 3/2026, HVN đạt doanh số bán lẻ 241.252 xe máy, tăng 19,1% so với tháng 3/2025. Kết quả này cho thấy nhu cầu thị trường vẫn duy trì ở mức cao trong giai đoạn cuối năm tài chính.

Tính chung cả năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2026 (từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026), tổng doanh số xe máy đạt 2.262.140 xe, tăng nhẹ 0,05% so với năm tài chính trước đó. Trong tháng, tổng sản lượng xe máy xuất khẩu của hãng đạt 30.449 xe.

Honda Việt Nam: Doanh số xe máy tăng gần 20% trong tháng 3/2026

Doanh số ô tô bán ra giảm mạnh trong tháng 3/2026.

Ở chiều ngược lại, mảng kinh doanh ô tô ghi nhận sự sụt giảm đáng kể trong tháng 3/2026 khi chỉ đạt 1.839 xe bán ra, giảm 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, tính chung cả năm tài chính kết thúc vào 31/3/2026, tổng doanh số ô tô của HVN vẫn đạt 28.238 xe, tăng 0,02% so với năm tài chính 2024 - 2025.

Theo HVN, các số liệu trên được tổng hợp từ hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm cùng các nhà phân phối ô tô Honda trên toàn quốc, kết hợp với ước tính của doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh tháng 3 cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa hai mảng hoạt động chủ lực của Honda Việt Nam, trong đó xe máy tiếp tục giữ vai trò trụ cột tăng trưởng, còn mảng ô tô chịu áp lực trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Công ty Honda Việt Nam Tháng 3 Xe máy Ô tô Doanh số Kinh doanh Tài chính giảm mạnh Kết quả Tăng trưởng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long