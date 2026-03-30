Giá xăng tăng cao có thể thúc đẩy xu hướng chuyển sang xe điện

Cox Automotive báo cáo doanh số xe điện đã qua sử dụng tại Mỹ trong tháng 2/2026 đạt tổng cộng 30.879 chiếc, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 4,2% so với tháng trước đó.

Một trạm xăng tại California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mặc dù xe điện thường có giá bán trung bình cao hơn so với các dòng xe chạy xăng tương đương, nhưng việc giá xăng tại Mỹ đang tiến sát ngưỡng trung bình 4 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) - thậm chí cao hơn nhiều tại các bang như California và New York - đang làm thay đổi đánh giá của người tiêu dùng.

Theo dữ liệu từ Edmunds.com, tỷ lệ người mua cân nhắc các dòng xe điện - bao gồm xe lai (hybrid), hybrid cắm điện và xe thuần điện - đã tăng lên mức 23,8% trong tổng số các hoạt động tìm kiếm xe trên nền tảng này, cao hơn con số 22,4% của tuần trước đó và cũng là mức cao nhất theo tuần được ghi nhận tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026.

Bà Jessica Caldwell, Trưởng bộ phận phân tích dữ liệu tại Edmunds, nhận định rằng sự kết hợp giữa giá xăng cao và lãi suất leo thang đang tạo ra một “cú đấm bồi” đối với người mua xe. Bà cho biết những tín hiệu sớm từ hoạt động trên trang web này cho thấy lượng người mua đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho xe chạy xăng truyền thống đang có xu hướng tăng nhẹ.

Người tiêu dùng ngày càng khó phớt lờ những lợi ích kinh tế của việc chuyển sang xe điện. Nhà phân tích Andrew Percoco từ Morgan Stanley đã đưa ra các con số cụ thể trong một báo cáo công bố tuần này: Với mức giá 4 USD/gallon, chi phí nhiên liệu trung bình hàng năm cho một chiếc xe chạy xăng là khoảng 1.700 USD, trong khi con số này đối với xe điện chỉ là 700 USD.

Ông Percoco phân tích rằng cứ mỗi khi giá xăng tăng thêm 1 USD/gallon, chi phí nhiên liệu hàng năm của các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) sẽ tăng thêm 450 USD (giả định mức tiêu thụ nhiên liệu là 27 dặm/gallon và quãng đường di chuyển 12.000 dặm/năm, 1 dặm tương đương khoảng 1,6 km). Tại mức giá xăng 4 USD/gallon, vị chuyên gia này ước tính chi phí sạc cho xe điện sẽ rẻ hơn 60% so với chi phí nhiên liệu hàng năm của xe chạy xăng.

Nhà phân tích này bổ sung thêm rằng nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức cao trong thời gian dài (trên 6 tháng), nhu cầu đối với các dòng xe thể thao đa dụng (SUV) và xe bán tải vốn có biên lợi nhuận cao có thể bị suy yếu, đồng thời thúc đẩy nhu cầu đối với xe điện. Ông xem đây là một động lực tích cực, đặc biệt đối với các hãng xe như Tesla, Rivian và Lucid.

Bà Caldwell từ Edmunds lưu ý rằng nếu các lái xe coi việc giá xăng tăng cao chỉ là tạm thời, nhiều người có thể chọn cách chấp nhận chi phí phát sinh thay vì bỏ tiền ra để thay thế phương tiện. Tuy nhiên, nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức cao trong một thời gian dài, nhiều người mua sẽ bắt đầu cân nhắc nghiêm túc hơn về hiệu suất nhiên liệu và công nghệ xe điện khi lên kế hoạch cho lần mua xe tiếp theo.

(Nguồn TTXVN/Vietnam+)