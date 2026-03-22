BMW tung mẫu xe mới, hâm nóng cuộc đua với Tesla

Tập đoàn ô tô BMW vừa chính thức công bố mẫu xe điện i3 mới có quãng đường di chuyển ước đạt 440 dặm (khoảng 708 km) cho một lần sạc. Mẫu xe này được đánh giá là sản phẩm trực tiếp cạnh tranh với các dòng xe của tập đoàn ô tô Tesla.

Mẫu i3 mới mang phong cách thể thao và hiện đại. Ảnh: BMW

Mẫu i3 mới là sản phẩm thứ hai được xây dựng trên nền tảng Neue Klasse thế hệ kế tiếp của tập đoàn ô tô BMW. So với dòng 3 Series hiện tại, mẫu xe này có kích thước dài, rộng và cao hơn, đồng thời định hình ngôn ngữ thiết kế cho các dòng 3 Series chạy xăng sắp tới.

Phiên bản vừa ra mắt là phiên bản 50 xDrive, sử dụng hệ thống động cơ kép dẫn động bốn bánh với công suất 469 mã lực. Thông số này đưa mẫu i3 vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với dòng Model 3 Performance của Tesla vốn có công suất 510 mã lực.

Về khả năng vận hành, BMW khẳng định xe đạt phạm vi hoạt động 900 km theo tiêu chuẩn WLTP của châu Âu, tương đương 440 dặm theo ước tính của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cho một lần sạc. Công nghệ sạc nhanh của xe cho phép đi thêm khoảng 250 dặm chỉ sau 10 phút sạc. Để so sánh, dòng Model 3 Premium của Tesla có tầm hoạt động 363 dặm theo chuẩn EPA, trong khi bản Performance đạt 309 dặm.

Hệ truyền động của i3 dựa trên công nghệ eDrive thế hệ thứ sáu với cấu trúc 800 volt và pin mật độ năng lượng cao mới, hướng tới khả năng tăng tốc từ 0 - 60 dặm/giờ trong khoảng 4 giây. Nội thất của xe cũng được nâng cấp toàn diện với màn hình toàn cảnh 40 inch trải dài trên bảng điều khiển, hệ thống iDrive cập nhật và nền tảng tính toán Heart of Joy mới có tốc độ xử lý nhanh gấp 10 lần các hệ thống trước đây.

Dù giá bán chính thức tại thị trường Mỹ chưa được công bố, mẫu xe này dự kiến sẽ ra mắt ở mức khoảng 55.000 USD. Mức giá này cao hơn dòng Model 3 Premium AWD của Tesla (khởi điểm khoảng 47.490 USD) nhưng tương đương với mức giá niêm yết 54.990 USD của bản Model 3 Performance.

BMW cho biết, hoạt động sản xuất sẽ bắt đầu tại thành phố Munich vào tháng 8 tới, bàn giao tại thị trường châu Âu vào mùa Thu và dự kiến tới thị trường Mỹ vào năm 2027. Hãng này cũng có kế hoạch ra mắt thêm các phiên bản hiệu suất cao, bao gồm mẫu M3 thuần điện đã được xác nhận trước đó. Dự án i3, cùng với dòng xe đa dụng iX3 và bốn mẫu xe Neue Klasse sắp tới, là khoản đầu tư tài chính lớn nhất trong lịch sử của BMW.

Theo baotintuc.vn