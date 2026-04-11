Thị trường ô tô quay đầu bứt tốc, sức mua tăng cực mạnh trong tháng 3

Các thành viên VAMA bán ra tới 38.704 xe trong tháng 3/2026, tăng gấp đôi so với tháng trước. Ngoài ra, VinFast và Hyundai cũng ghi nhận mức tăng rất mạnh so với tháng Tết.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố chiều 10/4, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 3/2026 đạt 38.704 chiếc, bao gồm 24.858 xe du lịch; 13.323 xe thương mại và 523 xe chuyên dụng.

So với tháng 2, lượng bán ra thị trường của các thành viên VAMA trong tháng 3 vừa qua đã tăng tới 101%, đồng thời tăng 122% so với tháng 3/2025.

Lượng bán ra của các thành viên VAMA trong tháng 3 vừa qua quay đầu tăng mạnh. Nguồn số liệu: VAMA

Về cơ cấu nguồn gốc xe, lượng bán ra thị trường của ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tháng 3 đạt 15.693 chiếc, tăng 70% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 23.011 xe, tăng 129% so với tháng trước. Như vậy, xe nhập khẩu vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong cơ cấu sản phẩm của các thành viên VAMA trong giai đoạn đầu năm 2026.

Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra tiếp tục nhiều hơn so với xe sản xuất trong nước. Nguồn số liệu: VAMA

Tuy nhiên, số liệu trên của VAMA chưa phải là số liệu bán hàng đầy đủ của toàn thị trường ô tô Việt Nam. Ngoài các thành viên VAMA, VinFast và Hyundai là hai hãng xe có lượng bán ra khá lớn nhưng được công bố riêng.

Theo số liệu mới cập nhật, VinFast đã bàn giao tổng cộng 27.609 xe ô tô điện các loại trong tháng 3/2026, tăng gần gấp 3 lần tháng trước (9.903 chiếc) và tăng 127% so với cùng kỳ năm 2025. Còn Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số xe bán ra trong tháng vừa qua đạt tổng cộng 4.546 chiếc, tăng 47,5% so với tháng 2.

VinFast bán ra tới 27.609 chiếc trong tháng 3. Ảnh: VF

Lượng bán ra tăng mạnh trong tháng 3 cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang ấm trở lại sau giai đoạn trầm lắng Tết Nguyên đán.

Đáng chú ý, nhiều hãng xe tiếp tục đẩy mạnh giảm giá, xả kho và tung ưu đãi lớn để kích cầu, khiến mặt bằng giá giảm sâu ở nhiều phân khúc. Nhờ vậy, sức mua được dự báo duy trì sôi động trong tháng 4, đặc biệt ở nhóm xe phổ thông.

