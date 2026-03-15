Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương

Ngày 15/3, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các cử tri đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 15 thuộc Đơn vị bầu cử số 6, phường Xuân Hòa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 15, phường Xuân Hòa.

Khu vực bỏ phiếu số 15 phường Xuân Hòa có gần 3.800 cử tri. Công tác bầu cử được tổ bầu cử triển khai đúng quy trình, dân chủ, khách quan, tạo niềm tin, phấn khởi cho cử tri. Toàn phường Xuân Hòa có 8 đơn vị bầu cử với 35.227 cử tri, tham gia bỏ phiếu tại 20 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu riêng của đơn vị quân đội là Lữ đoàn Đặc công 113.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 22, xã Bình Nguyên.

Sau khi dự khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 15, phường Xuân Hòa, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu của phường Xuân Hòa, phường Phúc Yên và các xã Bình Nguyên, Bình Tuyền. Qua kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử của các địa phương bảo đảm thực hiện đúng quy trình, dân chủ, khách quan, đúng luật định.

Đồng chí yêu cầu các tổ bầu cử tiếp tục vận động các cử tri đi bầu, phấn đấu tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất. Các lực lượng phục vụ bầu cử tiếp tục bảo đảm công tác hậu cần, an ninh, an toàn giao thông tại các khu vực bỏ phiếu để phục vụ cử tri đi bầu. Theo dõi sát tình hình cử tri đi bầu cử, nếu có trường hợp cử tri không thể đi bỏ phiếu do lý do khách quan, các lực lượng, tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu chuyển hòm phiếu phụ đến tận nơi phục vụ cử tri bỏ phiếu bảo đảm quyền lợi bầu cử của công dân. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ bầu cử về Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Văn Hải - Đặng Thưởng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bầu cử Đại biểu HĐND phường Tỉnh ủy Bí thư Đại biểu quốc hội Đúng quy trình cử tri tham gia bỏ phiếu cao An toàn giao thông đơn vị
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long