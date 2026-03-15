Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương

Ngày 15/3, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các cử tri đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 15 thuộc Đơn vị bầu cử số 6, phường Xuân Hòa.

Khu vực bỏ phiếu số 15 phường Xuân Hòa có gần 3.800 cử tri. Công tác bầu cử được tổ bầu cử triển khai đúng quy trình, dân chủ, khách quan, tạo niềm tin, phấn khởi cho cử tri. Toàn phường Xuân Hòa có 8 đơn vị bầu cử với 35.227 cử tri, tham gia bỏ phiếu tại 20 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu riêng của đơn vị quân đội là Lữ đoàn Đặc công 113.

Sau khi dự khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 15, phường Xuân Hòa, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu của phường Xuân Hòa, phường Phúc Yên và các xã Bình Nguyên, Bình Tuyền. Qua kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử của các địa phương bảo đảm thực hiện đúng quy trình, dân chủ, khách quan, đúng luật định.

Đồng chí yêu cầu các tổ bầu cử tiếp tục vận động các cử tri đi bầu, phấn đấu tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất. Các lực lượng phục vụ bầu cử tiếp tục bảo đảm công tác hậu cần, an ninh, an toàn giao thông tại các khu vực bỏ phiếu để phục vụ cử tri đi bầu. Theo dõi sát tình hình cử tri đi bầu cử, nếu có trường hợp cử tri không thể đi bỏ phiếu do lý do khách quan, các lực lượng, tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu chuyển hòm phiếu phụ đến tận nơi phục vụ cử tri bỏ phiếu bảo đảm quyền lợi bầu cử của công dân. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ bầu cử về Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Văn Hải - Đặng Thưởng