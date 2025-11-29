Khơi dậy trách nhiệm, lan tỏa y đức

Các phong trào thi đua yêu nước được ngành Y tế tỉnh triển khai sâu rộng, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo động lực quan trọng để đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên toàn ngành phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB). Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc “vừa hồng, vừa chuyên”, hết lòng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên thăm và động viên bệnh nhân.

Vinh dự được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ I, Bác sĩ CKII, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế tỉnh. Hơn 25 năm gắn bó với nghề, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, bác sĩ Hưng luôn giữ vững y đức, tận tụy với người bệnh và bền bỉ cống hiến cho sự phát triển của đơn vị. Với vai trò Bí thư chi bộ, Giám đốc bệnh viện, đồng chí luôn tiên phong, gương mẫu, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, biết lắng nghe, chia sẻ và truyền cảm hứng để tập thể đoàn kết, nỗ lực vì mục tiêu chung là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của bác sĩ Hưng, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, trình độ kỹ thuật và chất lượng dịch vụ; hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chuyên môn hằng năm, tỉ lệ người bệnh hài lòng đạt hơn 95%. Đặc biệt, Bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu, khẳng định vị thế trong hệ thống các bệnh viện tuyến tỉnh như: Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối, phẫu thuật nội soi phụ khoa chuyên sâu, phẫu thuật ung thư vú và tạo hình thẩm mỹ, tán sỏi thận qua da bằng ống mềm, tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học, thay đĩa đệm nhân tạo cột sống thắt lưng, tiêm thuốc tiêu sợi huyết điều trị đột quỵ não trong giờ vàng... Những thành tựu này không chỉ giúp người dân tiếp cận kỹ thuật y khoa tiên tiến ngay tại địa phương, tiết kiệm chi phí, thời gian điều trị, mà còn góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương. Bên cạnh phát triển kỹ thuật, hoạt động nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện cũng được chú trọng. Trung bình mỗi năm đơn vị có hơn 20 đề tài nghiên cứu; riêng năm 2024 có tới 30 đề tài được nghiệm thu và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, đây là cơ sở để Bệnh viện cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian điều trị và nâng cao chất lượng chuyên môn, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường, các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả, sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi phòng, ban đã thu hút đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động tham gia. Cụ thể hóa các nội dung thi đua, mỗi cán bộ, y, bác sĩ của Trung tâm đã tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính... Nhờ đó, chất lượng KCB, chất lượng dịch vụ của Trung tâm không ngừng được nâng lên; ngày càng nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu được triển khai thành công; nhiều đề tài khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiên cứu, áp dụng hiệu quả. Song song với đó, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y, bác sĩ không ngừng được nâng lên và được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bà Nguyễn Thị Hường, xã Vĩnh Phú, bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường cho biết: “Trong suốt thời gian điều trị tại đây, tôi luôn được các y, bác sĩ chăm sóc tận tình, chu đáo. Đặc biệt, các y, bác sĩ đều nhẹ nhàng, niềm nở, thường xuyên động viên, giải đáp cặn kẽ mọi câu hỏi, thắc mắc của bệnh nhân”.

Xác định thi đua yêu nước là động lực phát triển, ngành Y tế đã triển khai các phong trào thi đua một cách toàn diện, sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trọng tâm là đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua: “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... Kết quả, tạo động lực mạnh mẽ để từng cá nhân, đơn vị nỗ lực không ngừng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân. Đồng thời, thông qua các phong trào đã thúc đẩy, động viên công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, chủ động tự học tập, tự nghiên cứu, phát huy sáng kiến...

Để các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, ngành Y tế chú trọng đổi mới toàn diện công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến; quan tâm phát triển các mô hình mới, có hiệu quả để nhân rộng; khen thưởng công khai, minh bạch, kịp thời...

Thúy Hường