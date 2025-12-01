Y tế
Tặng quả lọc miễn phí cho bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

Vừa qua, Công ty TNHH Thanh Phương (Hà Nội) đã trao tặng 8 quả lọc hấp phụ điều trị suy thận mạn cho các bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Đơn nguyên Thận - Lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Công ty TNHH Thanh Phương là đơn vị phân phối độc quyền quả lọc hấp phụ của hãng Jafron tại Việt Nam. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Jafron hiện là một trong những nhà sản xuất thiết bị lọc máu hàng đầu thế giới. Chương trình tặng quả lọc được triển khai với mong muốn hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân suy thận phải điều trị lâu dài.

Đại diện Công ty TNHH Thanh Phương (Hà Nội) trao 8 quả lọc hấp phụ điều trị suy thận mạn tặng các bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Đơn nguyên Thận - Lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt

Bệnh nhân T.T.H (SN 1992, xã Xuân Lãng - Phú Thọ) xúc động chia sẻ: "Tôi rất biết ơn sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ. Nhờ được sử dụng thiết bị hiện đại, tôi có thêm cơ hội cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống."

Bà Nguyễn Thị Phương – đại diện Công ty TNHH Thanh Phương cho biết: Năm 2025, Jafron triển khai chương trình hỗ trợ quả lọc hấp phụ cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối trên phạm vi toàn quốc. Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt được lựa chọn nhờ hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ giàu chuyên môn. Việc ứng dụng quả lọc HA130 giúp cải thiện rõ rệt các triệu chứng như: Ngứa, mất ngủ, cường cận giáp... góp phần nâng cao đáng kể chất lượng sống cho người bệnh.

Chạy thận nhân tạo là quá trình điều trị kéo dài, đòi hỏi thiết bị lọc máu an toàn và hiệu quả. Sự đồng hành của các doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế giúp bệnh nhân thận tăng cơ hội sống, giảm biến chứng và giảm bớt gánh nặng chi phí trong suốt quá trình điều trị.

