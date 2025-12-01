Tác hại của đồ ăn nhanh khi thay thế bữa ăn lành mạnh

Đồ ăn nhanh với hương vị mạnh, hình ảnh bắt mắt, quảng cáo sôi động lại dễ dàng “đánh trúng” thị hiếu của con trẻ. Thói quen ăn uống có ảnh hưởng rõ rệt đến sự gia tăng nhanh chóng của tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em.

Khi cơm nhà thua cuộc trước hamburger (bánh mỳ kẹp thịt) và khoai chiên

Chiều tan học, thay vì về nhà ăn cơm, bé Nam (10 tuổi, Hà Nội) thường rủ bạn ghé cửa hàng đồ ăn nhanh gần trường. “Con thích gà rán, hamburger, uống coca cho vui,” – bé hồn nhiên nói. Mẹ bé, một nhân viên văn phòng, thừa nhận: "Tôi đi làm về muộn, cơm tối toàn mua sẵn. Con quen ăn ngoài rồi, giờ nấu ở nhà nó chê nhạt."

Câu chuyện của bé Nam không phải cá biệt. Tại nhiều đô thị lớn, bữa cơm gia đình – từng là biểu tượng của văn hóa Việt – đang dần bị thu hẹp. Cha mẹ bận rộn, trẻ học cả ngày, các thành viên ít có thời gian ăn chung. Trong khi đó, đồ ăn nhanh với hương vị mạnh, hình ảnh bắt mắt, quảng cáo sôi động lại dễ dàng “đánh trúng” thị hiếu của con trẻ.

Đồ ăn nhanh gây hại cho sức khỏe của trẻ.

Thói quen ăn uống có ảnh hưởng rõ rệt đến sự gia tăng nhanh chóng của tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em. Theo kết quả nghiên cứu của Trần Quốc Huy và cộng sự được tiến hành tại một trường Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh và năm 2021, tần suất sử dụng thức ăn nhanh 1-3 lần/tháng của học sinh chiếm tỉ lệ cao nhất 43,3%. Tỉ lệ thừa cân ở học sinh THPT chiếm 15,7%, tỉ lệ béo phì chiếm 4,3%. Gà rán và khoai tây chiên là hai loại thức ăn nhanh sử dụng phổ biến nhất với tỉ lệ lần lượt là 81,1% và 69,2%. Thương hiệu thức ăn nhanh được sử dụng nhiều nhất là KFC với 70,6%.

Lý do sử dụng thức ăn nhanh phổ biến nhất là hương vị chiếm 85%. Một nghiên cứu khác do tác giả Nguyễn Thùy Linh và cộng sự tiến hành điều tra mô tả cắt ngang trên học sinh từ 6-11 tuổi vào tháng 03/2017 và tháng 04/2018, kết quả cho thấy: Tỷ lệ trẻ bị thừa cân năm 2017 là 21,91%, béo phì là 19,79%; năm 2018, tỷ lệ này lần lượt là 23,82% và 20,84%. Tỷ lệ thừa cân béo phì của khối lớp 1 năm 2018 là 28,85%, khối 3 là 49,37%, ở khối 5 là 55,95%. Về bữa ăn học đường, có 1 số thực đơn cung cấp quá nhiều năng lượng. Hầu hết các thực đơn cung cấp hàm lượng canxi thấp và lượng rau xanh thiếu so với nhu cầu khuyến nghị. Trẻ thừa cân béo phì ở đây còn ăn nhiều bữa phụ, thức ăn chế biến sẵn, bánh kẹo ngọt, đồ chiên, xào, rán, nướng, quay, thịt mỡ và ăn ít rau xanh.

Khi đồ ăn nhanh lấn át bữa cơm truyền thống

Ngày nay, nhịp sống công nghiệp khiến thời gian dành cho nấu ăn ngày càng ít. Nhiều gia đình chọn giải pháp “ăn nhanh – gọn – tiện”, mua sẵn hoặc gọi đồ về nhà. Trẻ nhỏ, vốn nhạy cảm với hương vị và hình ảnh, dễ bị hấp dẫn bởi đồ chiên giòn, phô mai béo, gà rán thơm nức.

Trong nhịp sống hối hả ấy, câu hỏi đặt ra là: Liệu bữa cơm gia đình – biểu tượng của yêu thương và cân bằng dinh dưỡng – còn đủ sức hấp dẫn con trẻ giữa thời đại của “fast food” và “fast life”?

Đồ ăn nhanh không chỉ ngon miệng mà còn được “gói” trong chiến lược marketing khôn khéo: màu sắc sặc sỡ, phần quà nhỏ, không gian hiện đại, âm nhạc vui tai. Trong khi đó, bữa cơm nhà giản dị, ít thay đổi, lại gắn liền với hình ảnh “phải ăn cho hết”, “phải ăn rau mới ngoan”. Dần dần, trẻ cảm thấy cơm nhà là nghĩa vụ, còn đồ ăn nhanh là phần thưởng.

Thực phẩm lành mạnh là nền tảng cho thể chất và tinh thần trẻ nhỏ.

Nhiều nghiên cứu ở châu Á chỉ ra: trẻ càng ăn nhiều đồ ăn nhanh, càng ít ăn rau xanh và trái cây, dẫn đến thiếu vi chất như sắt, kẽm, vitamin A, D, C. Bên cạnh đó, thói quen ăn riêng, vừa ăn vừa xem tivi hoặc điện thoại khiến trẻ mất khả năng cảm nhận vị giác và tín hiệu no – đói tự nhiên, dễ dẫn đến ăn quá mức hoặc chán ăn.

Tác hại của việc lệ thuộc đồ ăn nhanh và bỏ bữa cơm nhà

1. Mất cân đối dinh dưỡng, tăng nguy cơ bệnh lý sớm

Một khẩu phần gà rán, khoai tây chiên và nước ngọt có thể chứa tới 800–1.000 kcal, gần nửa năng lượng cả ngày của trẻ, nhưng thiếu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Thức ăn nhanh giàu muối và chất béo bão hòa khiến cơ thể tích mỡ, tăng cholesterol, gây nguy cơ tăng huyết áp, tiểu đường type 2 và gan nhiễm mỡ ở lứa tuổi học sinh.

Báo Sức khỏe & Đời sống từng cảnh báo: trong 5 năm gần đây, số trẻ béo phì ở Việt Nam tăng 2–3 lần, đặc biệt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ béo phì, tình trạng thiếu máu thiếu sắt và thiếu vitamin D vẫn song hành, tạo nên nghịch lý "trẻ thừa cân nhưng thiếu chất .

2. Suy giảm kỹ năng sống và nhận thức về thực phẩm

Trẻ không còn thấy quá trình “từ thực phẩm đến bữa ăn” – từ chọn rau, nấu nướng, bày biện. Tất cả chỉ gói gọn trong vài phút mua hàng. Lâu dần, trẻ mất kỹ năng cơ bản về chọn, nấu và bảo quản thực phẩm, thiếu ý thức về nguồn gốc thức ăn và sự vất vả của người nấu.

Đó là lý do mà nhiều chuyên gia gọi đây là “thế hệ lười bếp” – những người lớn tương lai có thể kiếm tiền mua đồ ăn, nhưng không biết tự nấu một bữa cơm đơn giản.

3. Mất kết nối tình cảm gia đình

Bữa cơm chung không chỉ để ăn, mà là thời gian duy nhất trong ngày gia đình thật sự trò chuyện, lắng nghe nhau. Khi mỗi người ăn một giờ, một góc, hoặc vừa ăn vừa nhìn màn hình, giao tiếp cảm xúc dần biến mất.

Theo nhiều nghiên cưu, những đứa trẻ lớn lên thiếu bữa cơm gia đình thường có nguy cơ stress cao hơn, kỹ năng giao tiếp và tự tin xã hội kém hơn

Lợi ích không thể thay thế của bữa cơm gia đình

Trên phương diện dinh dưỡng, bữa cơm Việt truyền thống là mô hình cân bằng điển hình. Một mâm cơm gồm cơm (tinh bột), rau (vitamin, chất xơ), thịt – cá – trứng – đậu (protein), và canh (nước, khoáng chất) – nếu được chế biến đúng cách – có thể đáp ứng 80–90% nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị hàng ngày.

Trên phương diện tinh thần, bữa cơm là “liều thuốc” kết nối. Tiếng cười trong bữa ăn giúp cơ thể tiết serotonin và endorphin – hormone hạnh phúc – giúp trẻ ăn ngon miệng và hấp thu tốt hơn. Trẻ được ăn cùng cha mẹ ít có nguy cơ rối loạn ăn uống, ít lo âu, trầm cảm hơn so với trẻ ăn một mình (theo WHO, 2022).

Và trên phương diện giáo dục, bữa cơm là lớp học đầu đời – nơi trẻ học cách mời người lớn, chia phần, cảm ơn người nấu, và hiểu rằng ăn uống là hành động biết ơn, chứ không chỉ là thỏa mãn vị giác.

Giữ sức hấp dẫn của bữa cơm nhà – Bắt đầu từ những thay đổi nhỏ

Giữ bữa cơm trong thời đại bận rộn không có nghĩa là “ép buộc quay lại quá khứ”, mà là thích nghi thông minh và sáng tạo hơn.

1. Làm mới thực đơn – để trẻ thấy cơm nhà cũng thú vị

Thay vì quanh đi quẩn lại thịt kho – canh rau – cá rán, mẹ có thể “hiện đại hóa” món ăn truyền thống:

Cơm cuộn rong biển, cơm nắm ngũ sắc, mì Ý sốt cà chua tươi, burger cá nướng, pizza rau củ tự làm.

Sử dụng nguyên liệu tươi, giảm dầu mỡ, giảm muối, tăng rau củ.

Trang trí món ăn đẹp mắt, trình bày sáng tạo. Trẻ “ăn bằng mắt” trước khi ăn bằng miệng – một đĩa cơm nhiều màu sắc, trình bày vui nhộn sẽ hấp dẫn hơn cả hộp fast food.

Cơm nhà không cần phức tạp. Chỉ cần món ăn đa dạng, hương vị tươi ngon, và nhất là có sự hiện diện của cha mẹ, trẻ sẽ thấy đó là niềm vui chứ không phải nhiệm vụ.

2. Để trẻ tham gia vào quá trình chuẩn bị

Trẻ càng được tham gia, càng có cảm giác “sở hữu” và sẽ hào hứng ăn. Cha mẹ có thể:

Cho con cùng đi chợ, chọn rau củ, nhận biết thực phẩm tươi.

Giao nhiệm vụ nhỏ: rửa rau, bày bàn, gấp khăn, trang trí đĩa.

Để con góp ý thực đơn hoặc đặt tên món ăn (“Canh siêu nhân”, “Cơm cầu vồng”, “Pizza nhà mình”).

Đây là cách hiệu quả giúp trẻ hình thành kỹ năng tự lập, nhận thức dinh dưỡng và tình yêu với thực phẩm lành mạnh.

3. Dành thời gian cố định cho bữa cơm chung

Dù bận rộn, mỗi gia đình nên cố gắng duy trì ít nhất 1 bữa ăn chung mỗi ngày hoặc 4–5 bữa/tuần.

Nếu ngày thường khó, hãy chọn buổi tối hoặc cuối tuần. Bữa cơm chỉ cần 30 phút nhưng mang lại giá trị tinh thần rất lớn. Trong bữa ăn, tắt tivi, cất điện thoại, dành trọn sự chú ý cho nhau.

Cha mẹ có thể khơi chuyện nhẹ nhàng: “Hôm nay con vui nhất chuyện gì?”, “Con thích món nào nhất?”, thay vì xoay quanh điểm số hay kỷ luật. Khi không khí vui vẻ, trẻ sẽ tự nhiên ăn ngon miệng và có ấn tượng tích cực với bữa cơm.

4. Kết hợp món “fast food lành mạnh” tại nhà

Không nên cấm tuyệt đối đồ ăn nhanh, vì càng cấm, trẻ càng tò mò. Thay vào đó, hãy chuyển hóa đồ ăn nhanh thành phiên bản lành mạnh: Burger thịt nạc và rau, nướng thay chiên. Khoai lang nướng thay khoai tây chiên. Pizza đế mỏng, topping rau củ, phô mai ít béo. Nước trái cây tươi hoặc sữa chua trái cây thay cho nước ngọt.

Khi trẻ được thưởng thức món “fast food của mẹ” ngon và đẹp mắt, con sẽ dần hiểu rằng ăn ngon không đồng nghĩa với ăn hại sức khỏe.

Bữa cơm gia đình Việt không chỉ là nét văn hóa, mà còn là chìa khóa dinh dưỡng và tâm lý giúp trẻ phát triển toàn diện. Trong thời đại công nghệ, giữ thói quen ăn cùng nhau – dù chỉ vài bữa mỗi tuần – chính là cách nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và tinh thần bền vững nhất.

Khi cha mẹ ngồi xuống cùng con, chia sẻ niềm vui nhỏ, cùng gắp miếng rau, cùng kể chuyện, đó không chỉ là bữa ăn, mà là khoảnh khắc yêu thương tạo nên ký ức suốt đời.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)